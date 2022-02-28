Точильный станок Sturm BG60202
Арт. Х12689
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Зернистость круга 2
|60
- Точильный станок Штурм BG60202 - надежный аппарат для промышленного и бытового применения. Представляет собой электрическую точильную машину с двумя упорами для алмазных и абразивных дисков. Диски прикрыты прозрачными щитками, обеспечивающие безопасность оператора при работе. Такой станок с потребляемой мощностью 400 Вт применяется для сухой заточки инструментов со скоростью вращения 2950 об/мин, а также для обдирки и зачистки различных материалов.
Преимущества
- Асинхронный двигатель
- Прозрачный защитный щиток
- Пылезащищенный выключатель
- Антискользящие резиновые ножки
- Отверстия для крепления точильного станка Штурм BG60202 к столу
- Силовой кабель 1.5 м