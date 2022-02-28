Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Точильный станок Sturm BG60202
5.0
2
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Sturm BG60202
    Арт. Х12689
    5.0
    2
    Точильный станок Sturm BG60202
    Точильный станок Sturm BG60202
    Точильный станок Sturm BG60202
    Точильный станок Sturm BG60202
    Точильный станок Sturm BG60202
    Точильный станок Sturm BG60202
      Точильный станок Sturm BG60202
      Точильный станок Sturm BG60202
      Точильный станок Sturm BG60202
      Точильный станок Sturm BG60202
      Точильный станок Sturm BG60202
      Точильный станок Sturm BG60202

      Точильный станок Sturm BG60202

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12689
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Точильный станок Штурм BG60202 - надежный аппарат для промышленного и бытового применения. Представляет собой электрическую точильную машину с двумя упорами для алмазных и абразивных дисков. Диски прикрыты прозрачными щитками, обеспечивающие безопасность оператора при работе. Такой станок с потребляемой мощностью 400 Вт применяется для сухой заточки инструментов со скоростью вращения 2950 об/мин, а также для обдирки и зачистки различных материалов.

        Преимущества

        • Асинхронный двигатель
        • Прозрачный защитный щиток
        • Пылезащищенный выключатель
        • Антискользящие резиновые ножки
        • Отверстия для крепления точильного станка Штурм BG60202 к столу
        • Силовой кабель 1.5 м