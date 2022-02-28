Точильный станок Sturm BG60202

Преимущества

Асинхронный двигатель

Прозрачный защитный щиток

Пылезащищенный выключатель

Антискользящие резиновые ножки

Отверстия для крепления точильного станка Штурм BG60202 к столу

Силовой кабель 1.5 м

Точильный станок Штурм BG60202 - надежный аппарат для промышленного и бытового применения. Представляет собой электрическую точильную машину с двумя упорами для алмазных и абразивных дисков. Диски прикрыты прозрачными щитками, обеспечивающие безопасность оператора при работе. Такой станок с потребляемой мощностью 400 Вт применяется для сухой заточки инструментов со скоростью вращения 2950 об/мин, а также для обдирки и зачистки различных материалов.