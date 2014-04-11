Точильный станок Sturm BG6022A

Преимущества

Прозрачный защитный щиток и искроулавливатель для полной безопасности оператора во время роботы

Пылезащищенный включатель с прозрачной крышкой

Для влажной и сухой заточки с абразивными или алмазными дисками

Два упора с абразивными дисками

1.5 метровый силовой кабель

Точильно-шлифовальная машина Штурм BG6022A - электроинструмент, предназначенный для сухой или влажной заточки, шлифовки, обдирки и очистки абразивными или алмазными дисками. Оснащен двумя упорами, на которые крепятся рабочие диски. Для безопасной работы и защиты оператора от вылетающих искр, диски прикрыты прозрачными щитками и искроулавливателями. Укомплектована асинхронным двигателем номинальной мощностью 400 Вт, скорость вращения для сухого диска 2950 об/мин и для влажного - 134 об/мин. При этом для сухой шлифовки применяется диск размером 150х20х12.7 мм, для влажной - 200х40х20 мм.