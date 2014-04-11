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Точильный станок Sturm BG6022A
4.0
1
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Sturm BG6022A
    Арт. Х12690
    4.0
    1
    Точильный станок Sturm BG6022A
    Точильный станок Sturm BG6022A
    Точильный станок Sturm BG6022A
    Точильный станок Sturm BG6022A
    Точильный станок Sturm BG6022A
    Точильный станок Sturm BG6022A
    Точильный станок Sturm BG6022A
    Точильный станок Sturm BG6022A
      Точильный станок Sturm BG6022A
      Точильный станок Sturm BG6022A
      Точильный станок Sturm BG6022A
      Точильный станок Sturm BG6022A
      Точильный станок Sturm BG6022A
      Точильный станок Sturm BG6022A
      Точильный станок Sturm BG6022A
      Точильный станок Sturm BG6022A

      Точильный станок Sturm BG6022A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12690
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Точильно-шлифовальная машина Штурм BG6022A - электроинструмент, предназначенный для сухой или влажной заточки, шлифовки, обдирки и очистки абразивными или алмазными дисками. Оснащен двумя упорами, на которые крепятся рабочие диски. Для безопасной работы и защиты оператора от вылетающих искр, диски прикрыты прозрачными щитками и искроулавливателями. Укомплектована асинхронным двигателем номинальной мощностью 400 Вт, скорость вращения для сухого диска 2950 об/мин и для влажного - 134 об/мин. При этом для сухой шлифовки применяется диск размером 150х20х12.7 мм, для влажной - 200х40х20 мм.

        Преимущества

        • Прозрачный защитный щиток и искроулавливатель для полной безопасности оператора во время роботы
        • Пылезащищенный включатель с прозрачной крышкой
        • Для влажной и сухой заточки с абразивными или алмазными дисками
        • Два упора с абразивными дисками
        • 1.5 метровый силовой кабель