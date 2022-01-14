Преимущества

Интуитивно понятная панель управления с крупными кнопками

Для регулировки упора заготовки не требуется дополнительный инструмент

Большое стекло защищает глаза от летящих искр при использовании точила

Малошумный и надежный асинхронный двигаель

Закрываемые сбоку защитные кожухи с патрубками отсоса

Замена круга не требует использования дополнительного инструмента

Есть защита от повторного пуска

Точило Metabo DS 175 619175000 - это надежный инструмент для полировки труб, сварных соединений; заточки, например, топоров, ножниц, ножей. Так как шлифовальных кругов два - можно установить их разного диаметра и зернистости. Используется асинхронный двигатель, который отлично подавляет шум. На вал ротора запрессованы шариковые подшипники, они способствуют продлению срока службы инструмента. На основании корпуса имеются антивибрационные подложки. Есть аварийный выключатель для оптимальной безопасности использования. Конструкция предусматривает наличие патрубка для подключения системы пылеотведения.