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Точило Metabo DS 175 619175000
5.0
1
25 599 ₽
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точило Metabo DS 175 619175000
    Арт. Х12776
    5.0
    1
    Точило Metabo DS 175 619175000
    Точило Metabo DS 175 619175000
    Точило Metabo DS 175 619175000
    Точило Metabo DS 175 619175000
    Точило Metabo DS 175 619175000
    Точило Metabo DS 175 619175000
    Точило Metabo DS 175 619175000
      Точило Metabo DS 175 619175000
      Точило Metabo DS 175 619175000
      Точило Metabo DS 175 619175000
      Точило Metabo DS 175 619175000
      Точило Metabo DS 175 619175000
      Точило Metabo DS 175 619175000
      Точило Metabo DS 175 619175000

      Точило Metabo DS 175 619175000

      25 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. Х12776
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      25 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Точило Metabo DS 175 619175000 - это надежный инструмент для полировки труб, сварных соединений; заточки, например, топоров, ножниц, ножей. Так как шлифовальных кругов два - можно установить их разного диаметра и зернистости. Используется асинхронный двигатель, который отлично подавляет шум. На вал ротора запрессованы шариковые подшипники, они способствуют продлению срока службы инструмента. На основании корпуса имеются антивибрационные подложки. Есть аварийный выключатель для оптимальной безопасности использования. Конструкция предусматривает наличие патрубка для подключения системы пылеотведения.

        Преимущества

        • Интуитивно понятная панель управления с крупными кнопками
        • Для регулировки упора заготовки не требуется дополнительный инструмент
        • Большое стекло защищает глаза от летящих искр при использовании точила
        • Малошумный и надежный асинхронный двигаель
        • Закрываемые сбоку защитные кожухи с патрубками отсоса
        • Замена круга не требует использования дополнительного инструмента
        • Есть защита от повторного пуска