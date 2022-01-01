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Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Арт. О00000025247
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
    Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400
      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400

      Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025247

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		400
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400 имеет специальные отверстия для установки на верстаке. Планшайба и винтовая пиноль дают возможность закреплять заготовки диаметром до 300 мм и длиной до 1 метра. Передвижная ручка позволяет жестко фиксировать опоры для резца. Благодаря магнитному выключателю модель защищается от самопроизвольного пуска после экстренного отключения питания сети. Агрегат имеет четыре скорости вращения шпинделя, изменение которых осуществляется путем перемещения ремня на двух шкивах. Высокое качество сборки обеспечивает долгий срок службы.

        Преимущества

        • Работа с большими деталями - планшайба токарного станка позволяет закреплять заготовки диаметром до 300мм
        • Точное позиционирование - передвижная ручка служит для жесткой фиксации опоры для резца
        • Простая установка заготовки - винтовая пиноль позволяет легко и надежно крепить заготовки длиной до 1м
        • Магнитный выключатель - исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания