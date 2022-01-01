Преимущества

Работа с большими деталями - планшайба токарного станка позволяет закреплять заготовки диаметром до 300мм



Точное позиционирование - передвижная ручка служит для жесткой фиксации опоры для резца

Простая установка заготовки - винтовая пиноль позволяет легко и надежно крепить заготовки длиной до 1м



Магнитный выключатель - исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания

Токарный деревообрабатывающий станок Ставр СТД-400 имеет специальные отверстия для установки на верстаке. Планшайба и винтовая пиноль дают возможность закреплять заготовки диаметром до 300 мм и длиной до 1 метра. Передвижная ручка позволяет жестко фиксировать опоры для резца. Благодаря магнитному выключателю модель защищается от самопроизвольного пуска после экстренного отключения питания сети. Агрегат имеет четыре скорости вращения шпинделя, изменение которых осуществляется путем перемещения ремня на двух шкивах. Высокое качество сборки обеспечивает долгий срок службы.