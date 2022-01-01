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Токопроводящий наконечник для сварочных аппаратов МIG/MAG, 0,6 мм, 5 шт. DENZEL
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Токосъемники и токопроводящие наконечники
    Токопроводящий наконечник для сварочных аппаратов МIG/MAG, 0,6 мм, 5 шт. DENZEL
    Арт. mir-instrumenta_12432
    Токопроводящий наконечник для сварочных аппаратов МIG/MAG, 0,6 мм, 5 шт. DENZEL

    Токопроводящий наконечник для сварочных аппаратов МIG/MAG, 0,6 мм, 5 шт. DENZEL

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_12432

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Диаметр проволоки, мм
    		0.6
    Резьба
    		М6
    Длина, мм
    		25
    Вес, кг
    		0.026
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Токопроводящий наконечник для сварочных аппаратов Mig/Mag, 0,6 мм, 5 шт Denzel
       

      Преимущества

      • Токопроводящий наконечник для сварочного аппарата типа MIG/MAG торговой марки DENZEL выполнено из сплава красной меди и латуни.
      • Сопло относится к расходным материалам и подходит к сварочным аппаратам 94350 и 94351.