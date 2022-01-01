Токопроводящий наконечник для сварочных аппаратов МIG/MAG, 0,6 мм, 5 шт. DENZEL
Арт. mir-instrumenta_12432
Токопроводящий наконечник для сварочных аппаратов МIG/MAG, 0,6 мм, 5 шт. DENZEL
Арт. mir-instrumenta_12432
Характеристики
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Производитель
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Диаметр проволоки, мм
|0.6
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Резьба
|М6
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Длина, мм
|25
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Вес, кг
|0.026
- Токопроводящий наконечник для сварочных аппаратов Mig/Mag, 0,6 мм, 5 шт Denzel
Преимущества
- Токопроводящий наконечник для сварочного аппарата типа MIG/MAG торговой марки DENZEL выполнено из сплава красной меди и латуни.
- Сопло относится к расходным материалам и подходит к сварочным аппаратам 94350 и 94351.