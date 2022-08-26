Толщиномер CONDTROL покрытий INFINITER INCO

В новом толщиномере покрытий INFINITER INCo объединены две технологии измерения толщины покрытия - магнитный и вихретоковый, что делает возможным измерять толщину покрытий как на магнитных, так и на немагнитных металлических основаниях.Толщиномер предназначен для промышленного контроля гальванических и лакокрасочных покрытий в условиях производства, крупных автосервисов. Также InCO может применяться страховыми компаниями, осуществляющими оценку автомобилей, и автодилерами. Он поможет Вам выбрать не битый автомобиль и не даст обмануть при покупке нового автотранспорта. Также прибор может применяться на производстве для входного контроля материалов, технологических процессов, контроля готовой продукции, а также для проектирования и экспертных оценок в лабораториях и в полевых условиях. При необходимости, результаты замеров можно перенести в компьютер с помощью специальной программыи по USB-интерфейсу.Для удобства калибровки и проверки точности работы в комплект поставки включены калибровочные пластины.Комплект поставки: толщиномер, источники питания, кейс, Кабель USB, программное обеспечение, калибровочные пластины.Технические характеристики:Режим работы постоянные измерения и единичныеПамять 320 измеренийДиапазон измерения толщин 0 - 1250 мкмТочность 3%Разрешение 0,1 мкмИнтерфейс USBГабариты 113 х 54 х 27 ммВес, г 110"