Преимущества

Диапазон измерений: 0 … 1,8 мм (0…71,0 мил)

Быстрое и максимально точное определение толщины покрытия

Функция автоматического отключения толщиномера покрытий МЕГЕОН 19200 экономит заряд батарей

Базовая калибровка, калибровка нуля, калибровка по двум точкам

Калибровочный набор входит в стандартный комплект поставки

Мин. диаметр основания исследуемого объекта - 50 мм

Мин. толщина основания исследуемого объекта - 0.5 мм

Разрешение - 0.01 мм (1 мил)

Толщиномер покрытий МЕГЕОН 19200 - это простой в эксплуатации прибор, предназначенный для измерения толщины различных немагнитных покрытий. Полученные результаты отображаются на дисплее с подсветкой, которая позволяет работать в слабоосвещенных местах. Устройство поддерживает единичное, непрерывное и дифференциальное измерение (единица измерения - мм). В качестве источника питания используются батареи напряжением 1.5 В.