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Толщиномер покрытий Мегеон 19200
5.0
1
Найти аналог
Толщиномеры
    Толщиномер покрытий Мегеон 19200
    Арт. О00000007915
    5.0
    1
    Толщиномер покрытий Мегеон 19200
    Толщиномер покрытий Мегеон 19200
    Толщиномер покрытий Мегеон 19200
    Толщиномер покрытий Мегеон 19200
      Толщиномер покрытий Мегеон 19200
      Толщиномер покрытий Мегеон 19200
      Толщиномер покрытий Мегеон 19200
      Толщиномер покрытий Мегеон 19200

      Толщиномер покрытий Мегеон 19200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007915
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Мегеон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		62х30х105
      Элементы питания
      		встроенный аккумулятор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Толщиномер покрытий МЕГЕОН 19200 - это простой в эксплуатации прибор, предназначенный для измерения толщины различных немагнитных покрытий. Полученные результаты отображаются на дисплее с подсветкой, которая позволяет работать в слабоосвещенных местах. Устройство поддерживает единичное, непрерывное и дифференциальное измерение (единица измерения - мм). В качестве источника питания используются батареи напряжением 1.5 В. 

        Преимущества

        • Диапазон измерений: 0 … 1,8 мм (0…71,0 мил)
        • Быстрое и максимально точное определение толщины покрытия
        • Функция автоматического отключения толщиномера покрытий МЕГЕОН 19200 экономит заряд батарей
        • Базовая калибровка, калибровка нуля, калибровка по двум точкам
        • Калибровочный набор входит в стандартный комплект поставки
        • Мин. диаметр основания исследуемого объекта - 50 мм
        • Мин. толщина основания исследуемого объекта - 0.5 мм
        • Разрешение - 0.01 мм (1 мил)