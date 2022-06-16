Толщиномер покрытий Мегеон 19200
Арт. О00000007915
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|62х30х105
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Элементы питания
|встроенный аккумулятор
- Толщиномер покрытий МЕГЕОН 19200 - это простой в эксплуатации прибор, предназначенный для измерения толщины различных немагнитных покрытий. Полученные результаты отображаются на дисплее с подсветкой, которая позволяет работать в слабоосвещенных местах. Устройство поддерживает единичное, непрерывное и дифференциальное измерение (единица измерения - мм). В качестве источника питания используются батареи напряжением 1.5 В.
Преимущества
- Диапазон измерений: 0 … 1,8 мм (0…71,0 мил)
- Быстрое и максимально точное определение толщины покрытия
- Функция автоматического отключения толщиномера покрытий МЕГЕОН 19200 экономит заряд батарей
- Базовая калибровка, калибровка нуля, калибровка по двум точкам
- Калибровочный набор входит в стандартный комплект поставки
- Мин. диаметр основания исследуемого объекта - 50 мм
- Мин. толщина основания исследуемого объекта - 0.5 мм
- Разрешение - 0.01 мм (1 мил)