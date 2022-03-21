Тонкогубцы Sturm 1020-01-2-160 (160 мм)
Арт. Х130732912
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь
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- Тонкогубцы 160 мм Sturm 1020-01-2-160 используются для работы с мелкими деталями цилиндрической и плоской формы. Они обладают небольшими размерами, для удобной работы в стесненных условиях. Тонкогубцы изготовлены из высокопрочных материалов, что обеспечивает длительную эксплуатацию.
Преимущества
- Длина инструмента 160 мм
- Серия Professional
- Прочная конструкция
- Длительный срок эксплуатации