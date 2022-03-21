Тонкогубцы Sturm 1020-01-2-160 (160 мм)

Преимущества

Длина инструмента 160 мм

Серия Professional

Прочная конструкция

Длительный срок эксплуатации

Тонкогубцы 160 мм Sturm 1020-01-2-160 используются для работы с мелкими деталями цилиндрической и плоской формы. Они обладают небольшими размерами, для удобной работы в стесненных условиях. Тонкогубцы изготовлены из высокопрочных материалов, что обеспечивает длительную эксплуатацию.