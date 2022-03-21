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Тонкогубцы Sturm 1020-01-2-160 (160 мм)
5.0
2
Найти аналог
Плоскогубцы
    Тонкогубцы Sturm 1020-01-2-160 (160 мм)
    Арт. Х130732912
    5.0
    2
    Тонкогубцы Sturm 1020-01-2-160 (160 мм)
    Тонкогубцы Sturm 1020-01-2-160 (160 мм)
      Тонкогубцы Sturm 1020-01-2-160 (160 мм)
      Тонкогубцы Sturm 1020-01-2-160 (160 мм)

      Тонкогубцы Sturm 1020-01-2-160 (160 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130732912
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тонкогубцы 160 мм Sturm 1020-01-2-160 используются для работы с мелкими деталями цилиндрической и плоской формы. Они обладают небольшими размерами, для удобной работы в стесненных условиях. Тонкогубцы изготовлены из высокопрочных материалов, что обеспечивает длительную эксплуатацию.

        Преимущества

        • Длина инструмента 160 мм
        • Серия Professional
        • Прочная конструкция
        • Длительный срок эксплуатации