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Топор универсальный DDE Dynamic AXE14 647-765, 355мм, 570г
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Топоры
    Топор универсальный DDE Dynamic AXE14 647-765, 355мм, 570г
    Арт. Х1314113
    Топор универсальный DDE Dynamic AXE14 647-765, 355мм, 570г

      Топор универсальный DDE Dynamic AXE14 647-765, 355мм, 570г

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1314113

      Характеристики

      Производитель
      		DDE
      Кованный топор
      		Да
      Топор-колун
      		Нет
      Таежный топор
      		Нет
      Наличие чехла для топора
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Dynamic AXE 14 великолепный топор для туристов и охотников, автолюбителей, часто выезжающих на природу. Оптимальный угол заточки - 30 градусов;Специальная форма топора позволяет легко раскалывать поленья;Уровень закалки лезвия топоров DDE 51-53 единицы по шкале Роквелла. Лезвие достаточно прочно и легко поддается заточке;Топор запрессован в топорище;Контрастные цвета хорошо заметны в лесу;Топор отлично сбалансирован;Удобный чехол с фиксатором;Обрезиненная рукоятка делает топор более ухватистым;Топорище выполнено из полиамида армированного стекловолокном;Топор покрыт антифрикционным покрытием.Компания DDE гарантирует нормальную работу изделия не менее чем 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.