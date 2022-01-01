Топор универсальный DDE Dynamic AXE14 647-765, 355мм, 570г

Dynamic AXE 14 великолепный топор для туристов и охотников, автолюбителей, часто выезжающих на природу. Оптимальный угол заточки - 30 градусов;Специальная форма топора позволяет легко раскалывать поленья;Уровень закалки лезвия топоров DDE 51-53 единицы по шкале Роквелла. Лезвие достаточно прочно и легко поддается заточке;Топор запрессован в топорище;Контрастные цвета хорошо заметны в лесу;Топор отлично сбалансирован;Удобный чехол с фиксатором;Обрезиненная рукоятка делает топор более ухватистым;Топорище выполнено из полиамида армированного стекловолокном;Топор покрыт антифрикционным покрытием.Компания DDE гарантирует нормальную работу изделия не менее чем 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.