Топор универсальный DDE Dynamic AXE14 647-765, 355мм, 570г
Арт. Х1314113
Характеристики
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Производитель
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Кованный топор
|Да
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Топор-колун
|Нет
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Таежный топор
|Нет
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Наличие чехла для топора
|Да
- Dynamic AXE 14 великолепный топор для туристов и охотников, автолюбителей, часто выезжающих на природу. Оптимальный угол заточки - 30 градусов;Специальная форма топора позволяет легко раскалывать поленья;Уровень закалки лезвия топоров DDE 51-53 единицы по шкале Роквелла. Лезвие достаточно прочно и легко поддается заточке;Топор запрессован в топорище;Контрастные цвета хорошо заметны в лесу;Топор отлично сбалансирован;Удобный чехол с фиксатором;Обрезиненная рукоятка делает топор более ухватистым;Топорище выполнено из полиамида армированного стекловолокном;Топор покрыт антифрикционным покрытием.Компания DDE гарантирует нормальную работу изделия не менее чем 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.