Топор универсальный DDE Dynamic AXE18, 445мм, 950г

Dynamic AXE 18-самая универсальная модель, очень эффективен в рубке, но размеры, вес и специальная форма топора уже позволяют с успехом раскалывать поленья до 25 сантиметров в диаметре. Этот топор может применяться везде. Дача, лесные хозяйства, активный отдых, строительство.Оптимальный угол заточки - 30 градусов;Специальная форма топора позволяет легко раскалывать поленья;Уровень закалки лезвия топоров DDE 51-53 единицы по шкале Роквелла. Лезвие достаточно прочно и легко поддается заточке;Топор запрессован в топорище;Контрастные цвета хорошо заметны в лесу;Топор отлично сбалансирован;Удобный чехол с фиксатором;Обрезиненная рукоятка делает топор более ухватистым;Топорище выполнено из полиамида армированного стекловолокном;Топор покрыт антифрикционным покрытием.Компания DDE гарантирует нормальную работу изделия не менее чем 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.