Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641

Топор-колун FISKARS X17-M 1015641 великолепно рубит древесину. Несмотря на скромные размеры, он имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным топором. Так, уплотненная форма клина помогает топору не застревать в деревьях, а сбалансированный вес лезвия и рукоятки обеспечивают удобство в его применении. Рукоять колуна была намеренно изменена: она была покрыта нескользящим материалом, и получила форму крюка во избежание выскальзывания инструмента. Топорище изготовлено из материала с добавлением стеклопластика, что не только повышает его износостойкость, но и облегчает работу при длительной эксплуатации. Лезвие зафиксировано надежно, дважды закалено и тщательно отшлифовано, а его кромка была заточена под углом 35°, поэтому проблем с уходом за Fiskars X17 - M 1015641 не возникнет.

Преимущества топора-колуна FISKARS X17-M 1015641:

Крепкий захват;

Долгая работа без усталости;

Легкая заточка;

Никакой ржавчины;

Простой уход;

Отсутствие застреваний.

Комплектация: