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Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
5.0
1
6 790 ₽
Топоры
    Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
    Арт. Х131464
    5.0
    1
    Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
    Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
    Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
    Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
    Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
      Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
      Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
      Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
      Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
      Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641

      Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641

      6 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131464
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Общая длина, мм
      		600
      Тип топора
      		топор-колун
      Все характеристики
      6 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Топор-колун FISKARS X17-M 1015641 великолепно рубит древесину. Несмотря на скромные размеры, он имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным топором. Так, уплотненная форма клина помогает топору не застревать в деревьях, а сбалансированный вес лезвия и рукоятки обеспечивают удобство в его применении. Рукоять колуна была намеренно изменена: она была покрыта нескользящим материалом, и получила форму крюка во избежание выскальзывания инструмента. Топорище изготовлено из материала с добавлением стеклопластика, что не только повышает его износостойкость, но и облегчает работу при длительной эксплуатации. Лезвие зафиксировано надежно, дважды закалено и тщательно отшлифовано, а его кромка была заточена под углом 35°, поэтому проблем с уходом за Fiskars X17 - M 1015641 не возникнет.

        Преимущества топора-колуна FISKARS X17-M 1015641:

        • Крепкий захват;
        • Долгая работа без усталости;
        • Легкая заточка;
        • Никакой ржавчины;
        • Простой уход;
        • Отсутствие застреваний.

        Комплектация:

        • Топор;
        • Защитный чехол;
        • Упаковка.