Топор-колун Fiskars Х17-M 1015641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Общая длина, мм
|600
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Тип топора
|топор-колун
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Топор-колун FISKARS X17-M 1015641 великолепно рубит древесину. Несмотря на скромные размеры, он имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным топором. Так, уплотненная форма клина помогает топору не застревать в деревьях, а сбалансированный вес лезвия и рукоятки обеспечивают удобство в его применении. Рукоять колуна была намеренно изменена: она была покрыта нескользящим материалом, и получила форму крюка во избежание выскальзывания инструмента. Топорище изготовлено из материала с добавлением стеклопластика, что не только повышает его износостойкость, но и облегчает работу при длительной эксплуатации. Лезвие зафиксировано надежно, дважды закалено и тщательно отшлифовано, а его кромка была заточена под углом 35°, поэтому проблем с уходом за Fiskars X17 - M 1015641 не возникнет.
Преимущества топора-колуна FISKARS X17-M 1015641:
- Крепкий захват;
- Долгая работа без усталости;
- Легкая заточка;
- Никакой ржавчины;
- Простой уход;
- Отсутствие застреваний.
Комплектация:
- Топор;
- Защитный чехол;
- Упаковка.