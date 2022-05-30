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Топор-колун Fiskars X21-L 1015642
5.0
3
7 990 ₽
Топоры
    Топор-колун Fiskars X21-L 1015642
    Арт. Х1314128
    5.0
    3
    Топор-колун Fiskars X21-L 1015642
    Топор-колун Fiskars X21-L 1015642
    Топор-колун Fiskars X21-L 1015642
      Топор-колун Fiskars X21-L 1015642
      Топор-колун Fiskars X21-L 1015642
      Топор-колун Fiskars X21-L 1015642

      Топор-колун Fiskars X21-L 1015642

      7 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1314128
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Общая длина, мм
      		709
      Тип топора
      		топор-колун
      Все характеристики
      7 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Топор-колун Fiskars X21-L 1015642 (122473) предназначен для рубки поленьев диаметром от 20 до 30 см. Лезвие из стали с двойной степенью закалки обладает высокой прочностью и долговечностью. Амортизирующее покрытие рукоятки SoftGrip обеспечивает крепкий захват и препятствует выскальзыванию инструмента из рук во время работы. Данная модель отличается усовершенствованным балансом между длиной рукоятки и весом, благодаря чему топором удобно пользоваться.

        Преимущества

        • Угол заточки режущей кромки 35°
        • Благодаря выпуклой форме клина топор легче вытащить из бревна
        • Отшлифованное лезвие с двойной степенью закалки обеспечивает максимальную прочность
        • Антифрикционное покрытие защищает лезвие от коррозии 
        • Лезвие надежно зафиксировано в топорище и не сорвется 
        • Оптимальный баланс между лезвием и топорищем для безопасной, удобной и эффективной работы
        • Легкое, прочное и износоустойчивое топорище из материала FiberComp™ сводит усталость к минимуму
        • Амортизирующее структурное покрытие SoftGrip™ обеспечивает крепкий захват
        • Крючкообразная форма рукоятки предотвращает выскальзывание инструмента
        • Топор снабжен практичным пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски