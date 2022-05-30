Топор-колун Fiskars X21-L 1015642
Арт. Х1314128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Общая длина, мм
|709
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Тип топора
|топор-колун
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- Топор-колун Fiskars X21-L 1015642 (122473) предназначен для рубки поленьев диаметром от 20 до 30 см. Лезвие из стали с двойной степенью закалки обладает высокой прочностью и долговечностью. Амортизирующее покрытие рукоятки SoftGrip обеспечивает крепкий захват и препятствует выскальзыванию инструмента из рук во время работы. Данная модель отличается усовершенствованным балансом между длиной рукоятки и весом, благодаря чему топором удобно пользоваться.
Преимущества
- Угол заточки режущей кромки 35°
- Благодаря выпуклой форме клина топор легче вытащить из бревна
- Отшлифованное лезвие с двойной степенью закалки обеспечивает максимальную прочность
- Антифрикционное покрытие защищает лезвие от коррозии
- Лезвие надежно зафиксировано в топорище и не сорвется
- Оптимальный баланс между лезвием и топорищем для безопасной, удобной и эффективной работы
- Легкое, прочное и износоустойчивое топорище из материала FiberComp™ сводит усталость к минимуму
- Амортизирующее структурное покрытие SoftGrip™ обеспечивает крепкий захват
- Крючкообразная форма рукоятки предотвращает выскальзывание инструмента
- Топор снабжен практичным пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски