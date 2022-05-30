Преимущества

Угол заточки режущей кромки 35°

Благодаря выпуклой форме клина топор легче вытащить из бревна

Отшлифованное лезвие с двойной степенью закалки обеспечивает максимальную прочность

Антифрикционное покрытие защищает лезвие от коррозии

Лезвие надежно зафиксировано в топорище и не сорвется

Оптимальный баланс между лезвием и топорищем для безопасной, удобной и эффективной работы

Легкое, прочное и износоустойчивое топорище из материала FiberComp™ сводит усталость к минимуму

Амортизирующее структурное покрытие SoftGrip™ обеспечивает крепкий захват

Крючкообразная форма рукоятки предотвращает выскальзывание инструмента

Топор снабжен практичным пластиковым чехлом для удобства хранения и переноски

Топор-колун Fiskars X21-L 1015642 (122473) предназначен для рубки поленьев диаметром от 20 до 30 см. Лезвие из стали с двойной степенью закалки обладает высокой прочностью и долговечностью. Амортизирующее покрытие рукоятки SoftGrip обеспечивает крепкий захват и препятствует выскальзыванию инструмента из рук во время работы. Данная модель отличается усовершенствованным балансом между длиной рукоятки и весом, благодаря чему топором удобно пользоваться.