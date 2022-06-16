Топор-колун Вихрь ТК2000Ф (фиберглассовое топорище)
Арт. О00000013092
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общая длина, мм
|900
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Тип топора
|топор-колун
Колун ВИХРЬ ТК2000Ф с фиберглассовой рукояткой удобный и надежный инструмент для колки больших бревен на части. Конструкция бойка дает плавный вход, а резкое расширение передает усилие на бревно и быстро раскалывает его.
Преимущества
- Фибергласовое топорище оснащается обухом с увеличенным расширителем
- Изделие способно расколоть даже крупные бревна
- Преимущество модели заключается в наличии длинной рукоятки для сильного замаха