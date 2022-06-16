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Топор-колун Вихрь ТК2000Ф (фиберглассовое топорище)
5.0
2
Найти аналог
Топоры
    Топор-колун Вихрь ТК2000Ф (фиберглассовое топорище)
    Арт. О00000013092
    5.0
    2
    Топор-колун Вихрь ТК2000Ф (фиберглассовое топорище)
    Топор-колун Вихрь ТК2000Ф (фиберглассовое топорище)
      Топор-колун Вихрь ТК2000Ф (фиберглассовое топорище)
      Топор-колун Вихрь ТК2000Ф (фиберглассовое топорище)

      Топор-колун Вихрь ТК2000Ф (фиберглассовое топорище)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013092
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общая длина, мм
      		900
      Тип топора
      		топор-колун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Колун ВИХРЬ ТК2000Ф с фиберглассовой рукояткой удобный и надежный инструмент для колки больших бревен на части. Конструкция бойка дает плавный вход, а резкое расширение передает усилие на бревно и быстро раскалывает его. 

        Преимущества

        • Фибергласовое топорище оснащается обухом с увеличенным расширителем
        • Изделие способно расколоть даже крупные бревна
        • Преимущество модели заключается в наличии длинной рукоятки для сильного замаха