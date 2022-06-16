Топор-колун Вихрь ТК2000Ф (фиберглассовое топорище)

Колун ВИХРЬ ТК2000Ф с фиберглассовой рукояткой удобный и надежный инструмент для колки больших бревен на части. Конструкция бойка дает плавный вход, а резкое расширение передает усилие на бревно и быстро раскалывает его.



Преимущества