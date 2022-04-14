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Топор Stihl 00008811967 (700 мм)
5.0
2
Найти аналог
Топоры
    Топор Stihl 00008811967 (700 мм)
    Арт. Х1314106
    5.0
    2
    Топор Stihl 00008811967 (700 мм)
    Топор Stihl 00008811967 (700 мм)
      Топор Stihl 00008811967 (700 мм)
      Топор Stihl 00008811967 (700 мм)

      Топор Stihl 00008811967 (700 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1314106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		700
      Тип топора
      		топор универсальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный топор Штиль (00008811967) - Stihl 1926, длиной 70 см. Топор идеально сбалансирован, с прекрасным замахом, его вес составляет 1200 грамм, и он больше подходит для рубки и валки деревьев, а также для колки дров. Ручка из древесины ясеня, очень удобная, не скользкая, гасит отдачу. Рабочая часть топора выполнена из высококачественной стали методом ручной ковки. Для защиты лезвия в штатной комплектации идет кожаный чехол закрывающий лезвие топора. Срубить дерево, расщепить полено на лучины для разведения огня, обрубить ветки на дереве - вот назначение этого инструмента. Мы рекомендуем купить топор Stihl 1926 для дома, дачи, садоводам, и даже лесным хозяйствам.