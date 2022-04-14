Топор-колун Stihl AX 15 P 00008816701 с полиамидной рукояткой, 1450г

Топор-колун Stihl АХ 15 Р - является незаменимым инструментом при работе с деревом. С его помощью возможна валка деревьев, орубка сучьев, колка среднемерных лесоматериалов. Рабочая часть топора произведена из высокопрочной стали. Рукоятка длиной 73 см выполнена из полиамида, обеспечивает дополнительную мощность во время рубки. .

Преимущества