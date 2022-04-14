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Топор-колун Stihl AX 15 P 00008816701 с полиамидной рукояткой, 1450г
5.0
2
8 490 ₽
Топоры
    Топор-колун Stihl AX 15 P 00008816701 с полиамидной рукояткой, 1450г
    Арт. Х131499
    5.0
    2
    Топор-колун Stihl AX 15 P 00008816701 с полиамидной рукояткой, 1450г
    Топор-колун Stihl AX 15 P 00008816701 с полиамидной рукояткой, 1450г
    Топор-колун Stihl AX 15 P 00008816701 с полиамидной рукояткой, 1450г
      Топор-колун Stihl AX 15 P 00008816701 с полиамидной рукояткой, 1450г
      Топор-колун Stihl AX 15 P 00008816701 с полиамидной рукояткой, 1450г
      Топор-колун Stihl AX 15 P 00008816701 с полиамидной рукояткой, 1450г

      Топор-колун Stihl AX 15 P 00008816701 с полиамидной рукояткой, 1450г

      8 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. Х131499
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		730
      Тип топора
      		топор-колун
      Все характеристики
      8 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Топор-колун Stihl АХ 15 Р - является незаменимым инструментом при работе с деревом. С его помощью возможна валка деревьев, орубка сучьев, колка среднемерных лесоматериалов. Рабочая часть топора произведена из высокопрочной стали. Рукоятка длиной 73 см выполнена из полиамида, обеспечивает дополнительную мощность во время рубки. .

        Преимущества

        • Рабочая часть изготовлена из стали
        • Рукоятка выполнена из полиамида
        • Простота и удобство в использовании