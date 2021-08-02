Топор STIHL 00008816800 с полиамидной рукояткой (640г)
Арт. Х1314100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Общая длина, мм
|370
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Тип топора
|топор универсальный
- Подходит для обрубки веток, колки небольших поленьев, с гвоздодером на лезвии. Универсальные топоры и колуны с топорищем из полиамида, армированного стекловолокном. Особенно лёгкие, прочные, долговечные и стойкие к атмосферным воздействиям. Лезвия выполнены из стали сорта C60 с покрытием, характеризуются выдающимися антифрикционными свойствами и составляют с топорищем единое целое. Поверхность топорища имеет нескользящее покрытие и потому проще удерживается во время работы. Центр тяжести расположен близко к лезвию, что способствует оптимальному распределению веса. Работа при таких условиях не требует больших физических усилий.
Преимущества
- Изготовлен из стали и полиамида
- Прочный, долговечный и стойкий
- Имеет гвоздодер на лезвии
- Нескользящее покрытие
- Оптимальное распределение веса