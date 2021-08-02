Топор STIHL 00008816800 с полиамидной рукояткой (640г)

Преимущества

Изготовлен из стали и полиамида

Прочный, долговечный и стойкий

Имеет гвоздодер на лезвии

Нескользящее покрытие

Оптимальное распределение веса

Подходит для обрубки веток, колки небольших поленьев, с гвоздодером на лезвии. Универсальные топоры и колуны с топорищем из полиамида, армированного стекловолокном. Особенно лёгкие, прочные, долговечные и стойкие к атмосферным воздействиям. Лезвия выполнены из стали сорта C60 с покрытием, характеризуются выдающимися антифрикционными свойствами и составляют с топорищем единое целое. Поверхность топорища имеет нескользящее покрытие и потому проще удерживается во время работы. Центр тяжести расположен близко к лезвию, что способствует оптимальному распределению веса. Работа при таких условиях не требует больших физических усилий.