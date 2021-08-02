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Топор STIHL 00008816800 с полиамидной рукояткой (640г)
5.0
1
5 490 ₽
Топоры
    Топор STIHL 00008816800 с полиамидной рукояткой (640г)
    Арт. Х1314100
    5.0
    1
    Топор STIHL 00008816800 с полиамидной рукояткой (640г)

      Топор STIHL 00008816800 с полиамидной рукояткой (640г)

      5 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. Х1314100
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		370
      Тип топора
      		топор универсальный
      Все характеристики
      5 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подходит для обрубки веток, колки небольших поленьев, с гвоздодером на лезвии. Универсальные топоры и колуны с топорищем из полиамида, армированного стекловолокном. Особенно лёгкие, прочные, долговечные и стойкие к атмосферным воздействиям. Лезвия выполнены из стали сорта C60 с покрытием, характеризуются выдающимися антифрикционными свойствами и составляют с топорищем единое целое. Поверхность топорища имеет нескользящее покрытие и потому проще удерживается во время работы. Центр тяжести расположен близко к лезвию, что способствует оптимальному распределению веса. Работа при таких условиях не требует больших физических усилий.

        Преимущества

        • Изготовлен из стали и полиамида
        • Прочный, долговечный и стойкий
        • Имеет гвоздодер на лезвии
        • Нескользящее покрытие
        • Оптимальное распределение веса