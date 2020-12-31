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Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
5.0
1
29 659 ₽
35 000 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M
    Арт. Х12716123
    5.0
    1
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
      Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
      Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
      Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
      Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
      Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
      Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
      Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
      Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)
      Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)

      Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M

      • -5 341 ₽
      29 659 ₽
      35 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, бесплатно
      Арт. Х12716123
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Мощность, Вт
      		1800
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Возможность подключения к пылесосу
      		Нет
      Наличие стола
      		Нет
      Все характеристики
      • -5 341 ₽
      29 659 ₽
      35 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Торцовочная пила Jet JSMS 12L 10000836M будет полезна для скорой и безошибочной обработки деревянных заготовок. Это удобный, компактный и эффективный электрический инструмент, на котором производится и фиксация детали будущего изделия, и ее продольный или поперечный распил. Концевые упоры пилы легко изменяют степень зажима, подстраиваясь под размер конкретного объекта. Лазерный прицел Jet JSMS 12L торцовочно усовочной пилы позволяет указать место разреза, вмонтированные ограничители - определяют глубину обработки материала. Функция блокирования вала дает возможность сменить оснастку без риска возникновения травм. Рабочий стол пилы оснащен расширителями, для пиления особо крупных изделий из древесины и древесно-содержащих материалов. Купить торцевую пилу Jet JSMS 12L будет отличным выбором для большого объема работы.

        Преимущества пилы Jet JSMS 12L:

        • Направляющие для продольной подачи;
        • Рабочий стол из алюминиевого сплава;
        • Лазерный указатель линии реза;
        • Механизм блокировки вала;
        • Регулируемый ограничитель глубины пропила;
        • Съемные и раздвижные расширители рабочего стола;
        • Регулируемые концевые упоры заготовки;
        • Прижим заготовки.

        Комплектация:

        • Пила;
        • Пильный диск Z48;
        • Расширители рабочего стола;
        • Концевые упоры;
        • Прижим заготовки;
        • Лазерный указатель линии реза;
        • Мешок для сбора пыли;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.