Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)

Торцовочная пила Jet JSMS 12L 10000836M будет полезна для скорой и безошибочной обработки деревянных заготовок. Это удобный, компактный и эффективный электрический инструмент, на котором производится и фиксация детали будущего изделия, и ее продольный или поперечный распил. Концевые упоры пилы легко изменяют степень зажима, подстраиваясь под размер конкретного объекта. Лазерный прицел Jet JSMS 12L торцовочно усовочной пилы позволяет указать место разреза, вмонтированные ограничители - определяют глубину обработки материала. Функция блокирования вала дает возможность сменить оснастку без риска возникновения травм. Рабочий стол пилы оснащен расширителями, для пиления особо крупных изделий из древесины и древесно-содержащих материалов. Купить торцевую пилу Jet JSMS 12L будет отличным выбором для большого объема работы.

Преимущества пилы Jet JSMS 12L:

Направляющие для продольной подачи;

Рабочий стол из алюминиевого сплава;

Лазерный указатель линии реза;

Механизм блокировки вала;

Регулируемый ограничитель глубины пропила;

Съемные и раздвижные расширители рабочего стола;

Регулируемые концевые упоры заготовки;

Прижим заготовки.

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