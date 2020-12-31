Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M (электрическая, ширина пропила под углом 215-305 мм)

Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|1800
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Наклон пилы влево, град
|45
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Возможность подключения к пылесосу
|Нет
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Наличие стола
|Нет
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Торцовочная пила Jet JSMS 12L 10000836M будет полезна для скорой и безошибочной обработки деревянных заготовок. Это удобный, компактный и эффективный электрический инструмент, на котором производится и фиксация детали будущего изделия, и ее продольный или поперечный распил. Концевые упоры пилы легко изменяют степень зажима, подстраиваясь под размер конкретного объекта. Лазерный прицел Jet JSMS 12L торцовочно усовочной пилы позволяет указать место разреза, вмонтированные ограничители - определяют глубину обработки материала. Функция блокирования вала дает возможность сменить оснастку без риска возникновения травм. Рабочий стол пилы оснащен расширителями, для пиления особо крупных изделий из древесины и древесно-содержащих материалов. Купить торцевую пилу Jet JSMS 12L будет отличным выбором для большого объема работы.
Преимущества пилы Jet JSMS 12L:
- Направляющие для продольной подачи;
- Рабочий стол из алюминиевого сплава;
- Лазерный указатель линии реза;
- Механизм блокировки вала;
- Регулируемый ограничитель глубины пропила;
- Съемные и раздвижные расширители рабочего стола;
- Регулируемые концевые упоры заготовки;
- Прижим заготовки.
Комплектация:
- Пила;
- Пильный диск Z48;
- Расширители рабочего стола;
- Концевые упоры;
- Прижим заготовки;
- Лазерный указатель линии реза;
- Мешок для сбора пыли;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.