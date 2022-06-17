Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2

Пила торцовочная Вихрь ПТ-210 используется для поперечного пиления заготовок из древесины и материалов на ее основе (ДСП, фанера и т.п.). Распил можно осуществлять под произвольным и прямым углом. При установке специализированных дисков пилу можно использовать для работы с тонким пластиковым и металлическим профилем. Торцевая пила Вихрь ПТ-210 обладает собственной системой пылеудаления, оснащена струбциной для фиксирования пильного материала. Оборудована нижним кожухом диска для его защиты при транспортировке. Эксплуатация этой модели возможна при температуре воздуха от +5°С до +35°С. В Интернет-магазине “Бигам” торцовочную пилу Вихрь ПТ-210 можно купить в один клик.

Преимущества пилы Вихрь ПТ-210