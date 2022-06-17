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Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
5.0
2
7 790 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
    Арт. О00000013643
    5.0
    2
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
      Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
      Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
      Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
      Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
      Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
      Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2

      Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2

      7 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000013643
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      7 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пила торцовочная Вихрь ПТ-210 используется для поперечного пиления заготовок из древесины и материалов на ее основе (ДСП, фанера и т.п.). Распил можно осуществлять под произвольным и прямым углом. При установке специализированных дисков пилу можно использовать для работы с тонким пластиковым и металлическим профилем. Торцевая пила Вихрь ПТ-210 обладает собственной системой пылеудаления, оснащена струбциной для фиксирования пильного материала. Оборудована нижним кожухом диска для его защиты при транспортировке. Эксплуатация этой модели возможна при температуре воздуха от +5°С до +35°С. В Интернет-магазине “Бигам” торцовочную пилу Вихрь ПТ-210 можно купить в один клик.

        Преимущества пилы Вихрь ПТ-210

        • Частота оборотов шпинделя – до 5000 в минуту
        • Произвольный угол распила
        • Максимальная ширина пиления древесины под углом 45° – 83 мм
        • Максимальная ширина пиления древесины под углом 90° – 120 мм
        • Система пылеудаления для чистоты на рабочем месте
        • Возможность подключения пылесоса
        • Нижний кожух диска для сохранности оборудования при перевозке
        • Струбцина для надежного закрепления заготовки