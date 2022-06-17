Торцовочная пила Вихрь ПТ-210 72/18/2
Арт. О00000013643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1500
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Наклон пилы влево, град
|45
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- Пила торцовочная Вихрь ПТ-210 используется для поперечного пиления заготовок из древесины и материалов на ее основе (ДСП, фанера и т.п.). Распил можно осуществлять под произвольным и прямым углом. При установке специализированных дисков пилу можно использовать для работы с тонким пластиковым и металлическим профилем. Торцевая пила Вихрь ПТ-210 обладает собственной системой пылеудаления, оснащена струбциной для фиксирования пильного материала. Оборудована нижним кожухом диска для его защиты при транспортировке. Эксплуатация этой модели возможна при температуре воздуха от +5°С до +35°С. В Интернет-магазине “Бигам” торцовочную пилу Вихрь ПТ-210 можно купить в один клик.
Преимущества пилы Вихрь ПТ-210
- Частота оборотов шпинделя – до 5000 в минуту
- Произвольный угол распила
- Максимальная ширина пиления древесины под углом 45° – 83 мм
- Максимальная ширина пиления древесины под углом 90° – 120 мм
- Система пылеудаления для чистоты на рабочем месте
- Возможность подключения пылесоса
- Нижний кожух диска для сохранности оборудования при перевозке
- Струбцина для надежного закрепления заготовки