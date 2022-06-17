Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1 предназначена для распила древесины как под прямым, так и произвольно выбранным углом. Нижний кожух защищает диск от повреждений при транспортировке. В конструкции предусмотрена струбцина для неподвижной фиксации заготовок. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте.

Преимущества