Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1
Арт. О00000013159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1700
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Наклон пилы влево, град
|45
Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1 предназначена для распила древесины как под прямым, так и произвольно выбранным углом. Нижний кожух защищает диск от повреждений при транспортировке. В конструкции предусмотрена струбцина для неподвижной фиксации заготовок. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте.
Преимущества
- Прямой привод
- Лазер для точной работы
- Встроенная система пылеудаления
- Мощный двигатель для выполнения любых типовых работ
- На ножке пилы имеются отверстия, облегчающие ее установку на верстаке