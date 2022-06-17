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Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1
4.5
2
11 990 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1
    Арт. О00000013159
    4.5
    2
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1
      Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1
      Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1
      Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1

      Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1

      11 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000013159
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1700
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      11 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л 72/18/1 предназначена для распила древесины как под прямым, так и произвольно выбранным углом. Нижний кожух защищает диск от повреждений при транспортировке. В конструкции предусмотрена струбцина для неподвижной фиксации заготовок. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте.

        Преимущества 

        • Прямой привод
        • Лазер для точной работы
        • Встроенная система пылеудаления 
        • Мощный двигатель для выполнения любых типовых работ
        • На ножке пилы имеются отверстия, облегчающие ее установку на верстаке