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Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ
    Арт. 1079075
    5.0
    1
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ

      Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1079075
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1900
      Возможность подключения к пылесосу
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Пила торцовочная Вихрь ПТ-255ПЛ подходит для пиления дерева и композитных материалов. Нижний кожух защищает диск от повреждений при транспортировке. Боковые упоры по бокам пилы дают возможность работать с большими заготовками. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте.

        Преимущества

        • Прямой привод
        • Лазер для точной работы
        • Регулировка глубины реза
        • Встроенная система пылеудаления
        • Мощный двигатель для выполнения любых типовых работ
        • На ножке пилы имеются отверстия, облегчающие ее установку на верстаке