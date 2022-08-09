Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ
Арт. 1079075
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1900
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Возможность подключения к пылесосу
|Нет
- Пила торцовочная Вихрь ПТ-255ПЛ подходит для пиления дерева и композитных материалов. Нижний кожух защищает диск от повреждений при транспортировке. Боковые упоры по бокам пилы дают возможность работать с большими заготовками. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте.
Преимущества
- Прямой привод
- Лазер для точной работы
- Регулировка глубины реза
- Встроенная система пылеудаления
- Мощный двигатель для выполнения любых типовых работ
- На ножке пилы имеются отверстия, облегчающие ее установку на верстаке
- Прямой привод