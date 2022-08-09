Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ

Пила торцовочная Вихрь ПТ-255ПЛ подходит для пиления дерева и композитных материалов. Нижний кожух защищает диск от повреждений при транспортировке. Боковые упоры по бокам пилы дают возможность работать с большими заготовками. Возможность подключения пылесоса позволит поддерживать чистоту на рабочем месте.

Преимущества