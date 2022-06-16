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Торцевая головка ударная Jonnesway S03AD4127 (1/2" DR, 27 мм, глубокая)
5.0
2
Найти аналог
Ударные головки
    Торцевая головка ударная Jonnesway S03AD4127 (1/2" DR, 27 мм, глубокая)
    Арт. Х1302710335
    5.0
    2
    Торцевая головка ударная Jonnesway S03AD4127 (1/2" DR, 27 мм, глубокая)
    Торцевая головка ударная Jonnesway S03AD4127 (1/2" DR, 27 мм, глубокая)
      Торцевая головка ударная Jonnesway S03AD4127 (1/2" DR, 27 мм, глубокая)
      Торцевая головка ударная Jonnesway S03AD4127 (1/2" DR, 27 мм, глубокая)

      Торцевая головка ударная Jonnesway S03AD4127 (1/2" DR, 27 мм, глубокая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710335
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		27
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Торцевая головка Jonnesway S03AD4127 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Имеет шестигранный профиль и предназначена для закручивания/откручивания гаек и болтов удлиненной или углубленной формы, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.

        Преимущества

        • Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость
        • Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах