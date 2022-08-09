Преимущества

Литой фронтальный упор из алюминиевого сплава для долгого срока службы

Пылесборник в комплекте для чистоты рабочего места

2 направляющие на подшипниках

Наличие фиксированных углов поворота и наклона

Наклон диска и в право и в лево

Мощный двигатель для тяжелых работ

Защитный кожух для безопасности оператора

Торцовочная пила Энкор Корвет 6-330С 90062 используется для работ по дереву и аналогичным материалам. Оснащена мощным двигателем 2100 Вт. Диск прикрыт защитным кожухом для безопасного хранения и транспортировки, а также для исключения травматизма. Лазерная направляющая обеспечивает более точный распил. Предусмотрена дополнительная ручка для удобной транспортировки.