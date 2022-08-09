Торцовочная пила Энкор Корвет 6-330С 90062
Арт. О00000026445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2100
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Наклон пилы влево, град
|45
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- Торцовочная пила Энкор Корвет 6-330С 90062 используется для работ по дереву и аналогичным материалам. Оснащена мощным двигателем 2100 Вт. Диск прикрыт защитным кожухом для безопасного хранения и транспортировки, а также для исключения травматизма. Лазерная направляющая обеспечивает более точный распил. Предусмотрена дополнительная ручка для удобной транспортировки.
Преимущества
- Литой фронтальный упор из алюминиевого сплава для долгого срока службы
- Пылесборник в комплекте для чистоты рабочего места
- 2 направляющие на подшипниках
- Наличие фиксированных углов поворота и наклона
- Наклон диска и в право и в лево
- Мощный двигатель для тяжелых работ
- Защитный кожух для безопасности оператора