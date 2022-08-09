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Торцовочная пила Энкор Корвет 6-330С 90062
5.0
1
21 200 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Энкор Корвет 6-330С 90062
    Арт. О00000026445
    5.0
    1
    Торцовочная пила Энкор Корвет 6-330С 90062

      Торцовочная пила Энкор Корвет 6-330С 90062

      21 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000026445
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2100
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      21 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила Энкор Корвет 6-330С 90062 используется для работ по дереву и аналогичным материалам. Оснащена мощным двигателем 2100 Вт. Диск прикрыт защитным кожухом для безопасного хранения и транспортировки, а также для исключения травматизма. Лазерная направляющая обеспечивает более точный распил. Предусмотрена дополнительная ручка для удобной транспортировки.

        Преимущества

        • Литой фронтальный упор из алюминиевого сплава для долгого срока службы 
        • Пылесборник в комплекте для чистоты рабочего места
        • 2 направляющие на подшипниках
        • Наличие фиксированных углов поворота и наклона
        • Наклон диска и в право и в лево
        • Мощный двигатель для тяжелых работ
        • Защитный кожух для безопасности оператора