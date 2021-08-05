Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
Арт. О00000015256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1800
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Наклон пилы влево, град
|45
Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M предназначена для распиловки заготовок из древесины. Благодаря удобному концевому упору оператор без труда изготавливает серию однотипных деталей. Лазерный указатель помогает делать ровную линию реза. Специальный кожух защищает оператора от случайного прикосновения во время работы.
Преимущества
- Направляющие для продольной подачи
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Система быстрого торможения двигателя после выключения
- Лазерный указатель линии реза
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
- Регулировка наклона пильного диска
- Регулировка поворота пильного диска
- Стопор типовых углов поворота с кнопкой отключения
- Регулируемый ограничитель глубины пропила
- Съемные и раздвижные расширители рабочего стола
- Регулируемый концевой упор заготовки
- Прижим заготовки
- Рукоятка для переноски