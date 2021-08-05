Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
    Арт. О00000015256
    5.0
    1
    Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
    Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
    Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
    Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
    Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
    Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
    Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
    Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
      Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
      Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
      Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
      Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
      Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
      Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
      Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M
      Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M

      Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000015256
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1800
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M предназначена для распиловки заготовок из древесины. Благодаря удобному концевому упору оператор без труда изготавливает серию однотипных деталей. Лазерный указатель помогает делать ровную линию реза. Специальный кожух защищает оператора от случайного прикосновения во время работы.

        Преимущества 

        • Направляющие для продольной подачи
        • Рабочий стол из алюминиевого литья
        • Система быстрого торможения двигателя после выключения
        • Лазерный указатель линии реза
        • Светодиодная подсветка рабочей области
        • Механизм блокировки вала для облегчения замены пильного диска
        • Регулировка наклона пильного диска
        • Регулировка поворота пильного диска
        • Стопор типовых углов поворота с кнопкой отключения
        • Регулируемый ограничитель глубины пропила
        • Съемные и раздвижные расширители рабочего стола
        • Регулируемый концевой упор заготовки
        • Прижим заготовки
        • Рукоятка для переноски 