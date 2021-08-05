Торцовочная пила Jet JWMS-12X 707212M предназначена для распиловки заготовок из древесины. Благодаря удобному концевому упору оператор без труда изготавливает серию однотипных деталей. Лазерный указатель помогает делать ровную линию реза. Специальный кожух защищает оператора от случайного прикосновения во время работы.

Преимущества