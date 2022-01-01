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Муфта переходная TR-SP ПНД KMR 9132, 32х20
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Муфты ПНД
    Муфта переходная TR-SP ПНД KMR 9132, 32х20
    Арт. X1691480137
    Муфта переходная TR-SP ПНД KMR 9132, 32х20

      Муфта переходная TR-SP ПНД KMR 9132, 32х20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691480137

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Муфта компрессионная переходная разъемная используется для мгновенного соединения полиэтиленовых труб разного диаметра, при переходе на трубу меньшего диаметра. Применяется в системах холодного питьевого и технического водоснабжения, орошения, системах канализации. Муфта отличается высоким качеством, она легко монтируется. Для установки муфты не нужны сварочные аппараты и особые навыки. Главное условие - вставить трубу до упора. Муфту можно использовать многократно, например, во время сезонного полива на дачных участках.