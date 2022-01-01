Муфта переходная TR-SP ПНД KMR 9132, 32х20

Муфта компрессионная переходная разъемная используется для мгновенного соединения полиэтиленовых труб разного диаметра, при переходе на трубу меньшего диаметра. Применяется в системах холодного питьевого и технического водоснабжения, орошения, системах канализации. Муфта отличается высоким качеством, она легко монтируется. Для установки муфты не нужны сварочные аппараты и особые навыки. Главное условие - вставить трубу до упора. Муфту можно использовать многократно, например, во время сезонного полива на дачных участках.