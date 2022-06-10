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Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
4.5
2
Найти аналог
Райдеры
    Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
    Арт. О00000004988
    4.5
    2
    Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
    Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
    Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
    Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
      Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
      Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
      Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
      Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01

      Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000004988
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Швеция
      Количество режимов регулировки
      		9
      Минимальная высота скашивания, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Райдер Husqvarna R 316TX AWD​ - компактный, высокопроизводительный и многофункциональный полноприводный райдер (газонокосилка с сиденьем) с мощным двигателем V-twin и набором режущих дек Combi, приобретаемых отдельно, как аксессуары, первоклассной системой мульчирования BioClip® и выбросом травы назад. Оборудован интуитивно-понятным дисплеем, передними LED фарами и мягким рулевым колесом с рукояткой для более комфортного управления. Система полного привода (AWD) создает хорошую тягу на неровных, влажных и скользких поверхностях и склонах. AWD автоматически регулирует тягу на всех колесах с учетом ситуации и состояния земли.

        Преимущества

        • Мощность. Бензиновый двухцилиндровый двигатель Kawasaki FS481V обеспечивает высокую мощность, высокую топливную экономичность и уменьшенные выбросы
        • Лучший обзор. Двигатель расположен позади оператора, что создает лучшую обзорность, а также снижает шумность и обеспечивает более чистый воздух вокруг сиденья оператора
        • Универсальность. Благодаря большому выбору режущих дек и аксессуаров (щетка, цеповая косилка, снегоотбрасыватель и снегоотвал) машина может использоваться круглый год
        • Простое управление. Райдер оборудован интуитивно-понятным дисплеем. Органы управления легкодоступны для максимального комфорта оператора
        • Хорошая тяга. Система полного привода создает хорошую тягу, что дает возможность работать на неровных, влажных и скользких поверхностях и склонах
        • Маневренность. Шарнирная система рулевого управления гарантирует маневренность, минимальный радиус поворота
        • Ровное кошение. Плавающая режущая дека повторяет рельеф почвы, что обеспечивает ровное кошение
        • Легкий доступ. Откидной капот позволяет без труда добраться до обслуживаемых узлов
        • Универсальность. Возможность подсоединения различных режущих блоков и приспособлений - для выполнения широкого спектра задач
        • Удобство. Все элементы управления, включая рычаг установки высоты кошения травы, удобно расположены и доступны с сиденья оператора
        • Дополнительное освещение. Райдер оснащен фарой LED для работы в темное время суток
        • Контроль. Большой полупрозрачный топливный бак облегчает контроль за количеством топлива
        • Проходимость. Большие колеса повышают проходимость Husqvarna R316TX AWD 9678476-01 и снижают вероятность повреждения газона
        • Сервисное положение. Дека имеет сервисное положение - для легкости чистки и обслуживания