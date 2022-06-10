Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
Арт. О00000004988
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Швеция
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Количество режимов регулировки
|9
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Минимальная высота скашивания, мм
|25
- Райдер Husqvarna R 316TX AWD - компактный, высокопроизводительный и многофункциональный полноприводный райдер (газонокосилка с сиденьем) с мощным двигателем V-twin и набором режущих дек Combi, приобретаемых отдельно, как аксессуары, первоклассной системой мульчирования BioClip® и выбросом травы назад. Оборудован интуитивно-понятным дисплеем, передними LED фарами и мягким рулевым колесом с рукояткой для более комфортного управления. Система полного привода (AWD) создает хорошую тягу на неровных, влажных и скользких поверхностях и склонах. AWD автоматически регулирует тягу на всех колесах с учетом ситуации и состояния земли.
Преимущества
- Мощность. Бензиновый двухцилиндровый двигатель Kawasaki FS481V обеспечивает высокую мощность, высокую топливную экономичность и уменьшенные выбросы
- Лучший обзор. Двигатель расположен позади оператора, что создает лучшую обзорность, а также снижает шумность и обеспечивает более чистый воздух вокруг сиденья оператора
- Универсальность. Благодаря большому выбору режущих дек и аксессуаров (щетка, цеповая косилка, снегоотбрасыватель и снегоотвал) машина может использоваться круглый год
- Простое управление. Райдер оборудован интуитивно-понятным дисплеем. Органы управления легкодоступны для максимального комфорта оператора
- Хорошая тяга. Система полного привода создает хорошую тягу, что дает возможность работать на неровных, влажных и скользких поверхностях и склонах
- Маневренность. Шарнирная система рулевого управления гарантирует маневренность, минимальный радиус поворота
- Ровное кошение. Плавающая режущая дека повторяет рельеф почвы, что обеспечивает ровное кошение
- Легкий доступ. Откидной капот позволяет без труда добраться до обслуживаемых узлов
- Универсальность. Возможность подсоединения различных режущих блоков и приспособлений - для выполнения широкого спектра задач
- Удобство. Все элементы управления, включая рычаг установки высоты кошения травы, удобно расположены и доступны с сиденья оператора
- Дополнительное освещение. Райдер оснащен фарой LED для работы в темное время суток
- Контроль. Большой полупрозрачный топливный бак облегчает контроль за количеством топлива
- Проходимость. Большие колеса повышают проходимость Husqvarna R316TX AWD 9678476-01 и снижают вероятность повреждения газона
- Сервисное положение. Дека имеет сервисное положение - для легкости чистки и обслуживания