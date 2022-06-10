Райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01

Преимущества

Мощность. Бензиновый двухцилиндровый двигатель Kawasaki FS481V обеспечивает высокую мощность, высокую топливную экономичность и уменьшенные выбросы

Лучший обзор. Двигатель расположен позади оператора, что создает лучшую обзорность, а также снижает шумность и обеспечивает более чистый воздух вокруг сиденья оператора

Универсальность. Благодаря большому выбору режущих дек и аксессуаров (щетка, цеповая косилка, снегоотбрасыватель и снегоотвал) машина может использоваться круглый год

Простое управление. Райдер оборудован интуитивно-понятным дисплеем. Органы управления легкодоступны для максимального комфорта оператора

Хорошая тяга. Система полного привода создает хорошую тягу, что дает возможность работать на неровных, влажных и скользких поверхностях и склонах

Маневренность. Шарнирная система рулевого управления гарантирует маневренность, минимальный радиус поворота

Ровное кошение. Плавающая режущая дека повторяет рельеф почвы, что обеспечивает ровное кошение

Легкий доступ. Откидной капот позволяет без труда добраться до обслуживаемых узлов

Универсальность. Возможность подсоединения различных режущих блоков и приспособлений - для выполнения широкого спектра задач

Удобство. Все элементы управления, включая рычаг установки высоты кошения травы, удобно расположены и доступны с сиденья оператора

Дополнительное освещение. Райдер оснащен фарой LED для работы в темное время суток

Контроль. Большой полупрозрачный топливный бак облегчает контроль за количеством топлива

Проходимость. Большие колеса повышают проходимость Husqvarna R316TX AWD 9678476-01 и снижают вероятность повреждения газона

Сервисное положение. Дека имеет сервисное положение - для легкости чистки и обслуживания

Райдер Husqvarna R 316TX AWD​ - компактный, высокопроизводительный и многофункциональный полноприводный райдер (газонокосилка с сиденьем) с мощным двигателем V-twin и набором режущих дек Combi, приобретаемых отдельно, как аксессуары, первоклассной системой мульчирования BioClip® и выбросом травы назад. Оборудован интуитивно-понятным дисплеем, передними LED фарами и мягким рулевым колесом с рукояткой для более комфортного управления. Система полного привода (AWD) создает хорошую тягу на неровных, влажных и скользких поверхностях и склонах. AWD автоматически регулирует тягу на всех колесах с учетом ситуации и состояния земли.