Трактор Husqvarna TC130 9605101-23

Преимущества

Компактная конструкция машины облегчает маневрирование на небольших участках; трактор занимает гораздо меньше места при хранении

Увеличенная опора для ног обеспечивает комфортность и легкость посадки и высадки

Легкое управление скоростью и направлением минитрактора Husqvarna TC 130 с помощью гидростатической трансмиссии с педальным управлением. Предусмотрены отдельные педали для движения вперед и назад. Это позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления

Минитрактор трактор Husqvarna TC 130 оснащен мощным одноцилиндровым двигателем Briggs&Stratton Husqvarna Series Intek 3125 с системой принудительной смазки под максимальным давлением, масляным насосом и масляным фильтром. Мощный и малошумный

Индикатор батареи с зарядным устройством дает четкое показание о состояния аккумулятора, что позволяет легко увидеть уровень заряда. Разъем подключения зарядного устройстванаходится рядом с индикатором, для более удобной подзарядки батареи

Механическая муфта включения режущего ножа/ножей удобно расположена на панели управления

Установленный на крыле рычаг обеспечивает легкий доступ к регулировке высоты стрижки травы для улучшения эргономичности. Подпружиненная режущая дека облегчает регулировку

Трактор Husqvarna TC 130 имеет регулируемое сиденье на скользящих полозьях. Оператор может отрегулировать продольное положение сиденья, не вставая с него

Удобное рулевое колесо трактора установлено под углом, обеспечивая более комфортное рабочее положение

Режущий блок, вентилируемый системой нагнетания воздуха Air Induction, выдает исключительно мощную струю воздуха, что обеспечивает безукоризненную стрижку

Поворотный передний мост обеспечивает хорошую устойчивость и комфорт во время движения, обеспечивая отличную проходимость даже на пересеченной местности

Садовый трактор Husqvarna TC 130 оснащён фарами для комфортной работы в темноте и подстаканником

Эффективный садовый трактор Husqvarna TC 130 имеет компактные размеры, эргономичность и удобство в эксплуатации

Первоклассная режущая дека с порошковым покрытием устойчива к коррозии и долговечна

Большой (200л) эффективный травосборник идеально подходит для сбора травы и листьев. Не нужно покидать сиденье оператора, чтобы его опустошить. Оснащен звуковым индикатором заполнения

Для обеспечения безопасности система управления реверсом (ROS) выключает режущие ножи, при движении задним ходом, так же под сиденьем имеется автоматический выключатель, если оператор покинет сиденье, режущая дека автоматически отключается

Заглушка BioClip® (аксессуар) позволяет использовать садовый трактор Husqvarna TC 130 в режиме измельчения травы с последующим использованием как удобрение

Садовый трактор Husqvarna TC130 - машина, используемая владельцами частных домов, для ухода за садом и прилегающей территорией. Надежный двигатель Briggs&Stratton гарантирует долгий срок службы агрегата. Режим работы: сбор в травосборник. Есть возможность оснащения мульчирующим устройством. С навесным оборудованием (прицеп, скарификатор, грабли для мха, борона для гравия, разбрасыватель для тракторов и прочее) агрегат становится многофункциональным. Предусмотрены система присутствия оператора, система отключения ножей при движении задним ходом. Высота стрижки изменяется с помощью рычага на крыле и варьируется от 38 до 102 мм.