Трактор Husqvarna TC130 9605101-23
Арт. X18654178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Объем травосборника, л
|200
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Количество режимов регулировки
|6
- Садовый трактор Husqvarna TC130 - машина, используемая владельцами частных домов, для ухода за садом и прилегающей территорией. Надежный двигатель Briggs&Stratton гарантирует долгий срок службы агрегата. Режим работы: сбор в травосборник. Есть возможность оснащения мульчирующим устройством. С навесным оборудованием (прицеп, скарификатор, грабли для мха, борона для гравия, разбрасыватель для тракторов и прочее) агрегат становится многофункциональным. Предусмотрены система присутствия оператора, система отключения ножей при движении задним ходом. Высота стрижки изменяется с помощью рычага на крыле и варьируется от 38 до 102 мм.
Преимущества
- Компактная конструкция машины облегчает маневрирование на небольших участках; трактор занимает гораздо меньше места при хранении
- Увеличенная опора для ног обеспечивает комфортность и легкость посадки и высадки
- Легкое управление скоростью и направлением минитрактора Husqvarna TC 130 с помощью гидростатической трансмиссии с педальным управлением. Предусмотрены отдельные педали для движения вперед и назад. Это позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления
- Минитрактор трактор Husqvarna TC 130 оснащен мощным одноцилиндровым двигателем Briggs&Stratton Husqvarna Series Intek 3125 с системой принудительной смазки под максимальным давлением, масляным насосом и масляным фильтром. Мощный и малошумный
- Индикатор батареи с зарядным устройством дает четкое показание о состояния аккумулятора, что позволяет легко увидеть уровень заряда. Разъем подключения зарядного устройстванаходится рядом с индикатором, для более удобной подзарядки батареи
- Механическая муфта включения режущего ножа/ножей удобно расположена на панели управления
- Установленный на крыле рычаг обеспечивает легкий доступ к регулировке высоты стрижки травы для улучшения эргономичности. Подпружиненная режущая дека облегчает регулировку
- Трактор Husqvarna TC 130 имеет регулируемое сиденье на скользящих полозьях. Оператор может отрегулировать продольное положение сиденья, не вставая с него
- Удобное рулевое колесо трактора установлено под углом, обеспечивая более комфортное рабочее положение
- Режущий блок, вентилируемый системой нагнетания воздуха Air Induction, выдает исключительно мощную струю воздуха, что обеспечивает безукоризненную стрижку
- Поворотный передний мост обеспечивает хорошую устойчивость и комфорт во время движения, обеспечивая отличную проходимость даже на пересеченной местности
- Садовый трактор Husqvarna TC 130 оснащён фарами для комфортной работы в темноте и подстаканником
- Эффективный садовый трактор Husqvarna TC 130 имеет компактные размеры, эргономичность и удобство в эксплуатации
- Первоклассная режущая дека с порошковым покрытием устойчива к коррозии и долговечна
- Большой (200л) эффективный травосборник идеально подходит для сбора травы и листьев. Не нужно покидать сиденье оператора, чтобы его опустошить. Оснащен звуковым индикатором заполнения
- Для обеспечения безопасности система управления реверсом (ROS) выключает режущие ножи, при движении задним ходом, так же под сиденьем имеется автоматический выключатель, если оператор покинет сиденье, режущая дека автоматически отключается
- Заглушка BioClip® (аксессуар) позволяет использовать садовый трактор Husqvarna TC 130 в режиме измельчения травы с последующим использованием как удобрение