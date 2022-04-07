Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67

Преимущества

Трансмиссия CVT с педальным управлением

Широкий спектр навесного оборудования - возможность использования круглый год

Режимы мульчирование (BioClip®) и сбор в травосборник возможны опционально

Увеличенная опора для ног - легкость посадки/высадки

Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции

Поворотный передний мост (способствует лучшей устойчивости во время движения)

Штуцер для поливочного шланга - легкость очистки ножей

Прочное стальное шасси добавляет трактору Husqvarna TS138 9604103-67 прочности

Маневренность благодаря двойной тяге

Первоклассная режущая дека

Есть держатель стаканчика

Система контроля присутствия оператора

Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом

Высота стрижки регулируется в диапазоне 38-102 мм

Ширина скоса за один проход - 97 см

Материал режущей деки - сталь

Размер шин (передние/задние): 15х6-6"/ 18х8.5-8"

Трактор Husqvarna TS138 9604103-67 - агрегат для ухода за придомовой территорией. Режим работы - боковой выброс. Также возможны режимы мульчирование и сбор травы в контейнер, но после оснащения агрегата специальным оборудованием. Двигатель Briggs&Stratton гарантирует долгий срок службы машины, высокую производительность и безотказную работу. Для легкости посадки/высадки водителя площадка для ног увеличена. Скорость перемещения агрегата - 6.7 км/ч. Для безопасности система ROS выключает ножи при движении назад.