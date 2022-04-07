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Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
4.5
2
Найти аналог
Садовые тракторы
    Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
    Арт. X18654181
    4.5
    2
    Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
    Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
    Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
    Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
    Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
    Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
    Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
      Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
      Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
      Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
      Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
      Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
      Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
      Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67

      Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18654181
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Швеция
      Объем травосборника, л
      		320
      Количество режимов регулировки
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трактор Husqvarna TS138 9604103-67 - агрегат для ухода за придомовой территорией. Режим работы - боковой выброс. Также возможны режимы мульчирование и сбор травы в контейнер, но после оснащения агрегата специальным оборудованием. Двигатель Briggs&Stratton гарантирует долгий срок службы машины, высокую производительность и безотказную работу. Для легкости посадки/высадки водителя площадка для ног увеличена. Скорость перемещения агрегата - 6.7 км/ч. Для безопасности система ROS выключает ножи при движении назад.

        Преимущества

        • Трансмиссия CVT с педальным управлением
        • Широкий спектр навесного оборудования - возможность использования круглый год
        • Режимы мульчирование (BioClip®) и сбор в травосборник возможны опционально
        • Увеличенная опора для ног - легкость посадки/высадки
        • Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции
        • Поворотный передний мост (способствует лучшей устойчивости во время движения)
        • Штуцер для поливочного шланга - легкость очистки ножей
        • Прочное стальное шасси добавляет трактору Husqvarna TS138 9604103-67 прочности
        • Маневренность благодаря двойной тяге
        • Первоклассная режущая дека
        • Есть держатель стаканчика
        • Система контроля присутствия оператора
        • Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом
        • Высота стрижки регулируется в диапазоне 38-102 мм
        • Ширина скоса за один проход - 97 см
        • Материал режущей деки - сталь
        • Размер шин (передние/задние): 15х6-6"/ 18х8.5-8"