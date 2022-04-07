Минитрактор Husqvarna TS138 9604103-67
Арт. X18654181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Объем травосборника, л
|320
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Количество режимов регулировки
|1
- Трактор Husqvarna TS138 9604103-67 - агрегат для ухода за придомовой территорией. Режим работы - боковой выброс. Также возможны режимы мульчирование и сбор травы в контейнер, но после оснащения агрегата специальным оборудованием. Двигатель Briggs&Stratton гарантирует долгий срок службы машины, высокую производительность и безотказную работу. Для легкости посадки/высадки водителя площадка для ног увеличена. Скорость перемещения агрегата - 6.7 км/ч. Для безопасности система ROS выключает ножи при движении назад.
Преимущества
- Трансмиссия CVT с педальным управлением
- Широкий спектр навесного оборудования - возможность использования круглый год
- Режимы мульчирование (BioClip®) и сбор в травосборник возможны опционально
- Увеличенная опора для ног - легкость посадки/высадки
- Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции
- Поворотный передний мост (способствует лучшей устойчивости во время движения)
- Штуцер для поливочного шланга - легкость очистки ножей
- Прочное стальное шасси добавляет трактору Husqvarna TS138 9604103-67 прочности
- Маневренность благодаря двойной тяге
- Первоклассная режущая дека
- Есть держатель стаканчика
- Система контроля присутствия оператора
- Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом
- Высота стрижки регулируется в диапазоне 38-102 мм
- Ширина скоса за один проход - 97 см
- Материал режущей деки - сталь
- Размер шин (передние/задние): 15х6-6"/ 18х8.5-8"