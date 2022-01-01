Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
Арт. X18654112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Объем травосборника, л
|150
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Количество режимов регулировки
|4
- Кросс-мувер McCulloch M95-66X - компактный садовый мини-трактор для работы на небольших участках. Прост в управлении, отличный обзор области кошения. При желании на эту модель можно установить травосборник. Заглушка для работы в режиме мульчирования входит в комплектацию. Пониженные шумовые характеристики позволяют применять данную модель для работы в городской черте.
Преимущества
- Кроссмувер McCulloch M95-66X оснащен мощным и надежным двигателем Briggs & Stratton 950E
- Увеличенная опора для ноги позволяет легко занять водительское сиденье
- Сиденье с высокой спинкой и виниловым покрытием позволяет работать с повышенным комфортом, оснащен подстаканником
- Эргономичное и удобное рулевое колесо
- Система ROS повышает безопасность, блокируя работу ножей при движении машины задним ходом
- Рычаг регулировки высоты кошения расположен в зоне легкого доступа для оператора
- Внешнее расположение заправочной горловины для упрощения заправки топливом. Для доступа к крышке топливного бака не требуется поднимать капот
- Легкий и удобный запуск с помощью ключа обеспечивается наличием электрического стартера
- Двигатель газонокосилки McCulloch M95-66X расположен позади сиденья оператора, что обеспечивает отличный обзор области кошения и контроль за процессом работы
- Кросс-мувер McCulloch M95-66X имеет 2 режима кошения. Машина оснащена режущей декой с режимом выброса скошенной травы в сторону для максимальной производительности
- При мульчировании срезанная трава многократно измельчается и возвращается на газон в качестве естественного удобрения