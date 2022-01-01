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Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
Найти аналог
Садовые тракторы
    Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
    Арт. X18654112
    Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
    Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
    Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
    Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
    Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
    Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
    Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
      Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
      Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
      Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
      Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
      Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
      Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23
      Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23

      Трактор кросс-мувер McCulloch M95-66X 9602100-23

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18654112

      Характеристики

      Производитель
      		McCulloch
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Объем травосборника, л
      		150
      Количество режимов регулировки
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Кросс-мувер McCulloch M95-66X - компактный садовый мини-трактор для работы на небольших участках. Прост в управлении, отличный обзор области кошения. При желании на эту модель можно установить травосборник. Заглушка для работы в режиме мульчирования входит в комплектацию. Пониженные шумовые характеристики позволяют применять данную модель для работы в городской черте. 

        Преимущества

        • Кроссмувер McCulloch M95-66X оснащен мощным и надежным двигателем Briggs & Stratton 950E
        • Увеличенная опора для ноги позволяет легко занять водительское сиденье
        • Сиденье с высокой спинкой и виниловым покрытием позволяет работать с повышенным комфортом, оснащен подстаканником
        • Эргономичное и удобное рулевое колесо
        • Система ROS повышает безопасность, блокируя работу ножей при движении машины задним ходом
        • Рычаг регулировки высоты кошения расположен в зоне легкого доступа для оператора
        • Внешнее расположение заправочной горловины для упрощения заправки топливом. Для доступа к крышке топливного бака не требуется поднимать капот
        • Легкий и удобный запуск с помощью ключа обеспечивается наличием электрического стартера
        • Двигатель газонокосилки McCulloch M95-66X расположен позади сиденья оператора, что обеспечивает отличный обзор области кошения и контроль за процессом работы
        • Кросс-мувер McCulloch M95-66X имеет 2 режима кошения. Машина оснащена режущей декой с режимом выброса скошенной травы в сторону для максимальной производительности 
        • При мульчировании срезанная трава многократно измельчается и возвращается на газон в качестве естественного удобрения