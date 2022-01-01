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Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
Найти аналог
Садовые тракторы
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Арт. X18654145
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
    Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51

      Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18654145

      Характеристики

      Производитель
      		McCulloch
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Объем травосборника, л
      		320
      Количество режимов регулировки
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51 имеет широкую деку шириной 107 см. Предназначен для больших площадей. Оснащен гидростатической трансмиссией с педальным управлением. Работает в режиме сбора скошенной травы с контейнере. Есть возможность установки бокового дефлектора и прицепного оборудования для различных работ. Режущая дека оснащена колесами для аккуратного скашивания на участках с неровным рельефом. Мотор Briggs&Stratton PowerBuilt характеризуется высокой мощностью и надежностью.

        Преимущества

        • Мощный двигатель. Двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt характеризуется мощностью 8600 Вт, что способствует эффективности
        • Удобство. Рычаг включения ножей находится рядом с рулевым колесом
        • Увеличенная опора для ноги. Занять водительское место не составит труда, так как опора для ноги увеличена
        • Двойные тяги. За счет двойной тяги уменьшен радиус поворота и повышена маневренность трактора McCulloch M155-107TC 9605101-51
        • Очистка деки. После кошения необходимо очистить режущую деку, поэтому в агрегате предусмотрен универсальный штуцер для подключения водяного шланга. Это предотвратит образование ржавчины и увеличит срок службы трактора
        • Комфортное сиденье. Мягкое сиденье выполнено из винила и обеспечивает комфортное положение пользователя при работе
        • Работа в темноте. Фары позволяют работать в темное время суток
        • Аккуратность. Дека оснащена роликовыми колесиками, не повреждающими газон - для плавности скашивания даже на холмистой неровной поверхности
        • Вместительный травосборник
        • 6 уровней высоты стрижки (38-102 мм)
        • Возможность установки оборудования: щелователь газона, грабли для мха, разбрасыватель-сеялка, каток
        • Легкий доступ к рычагу переключения высоты скашивания
        • Передний и задний ход
        • Педальное управление
        • Возможность установки бокового дефлектора
        • Бесступенчатая регулировка скорости