Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51
Арт. X18654145
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Объем травосборника, л
|320
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Количество режимов регулировки
|6
- Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51 имеет широкую деку шириной 107 см. Предназначен для больших площадей. Оснащен гидростатической трансмиссией с педальным управлением. Работает в режиме сбора скошенной травы с контейнере. Есть возможность установки бокового дефлектора и прицепного оборудования для различных работ. Режущая дека оснащена колесами для аккуратного скашивания на участках с неровным рельефом. Мотор Briggs&Stratton PowerBuilt характеризуется высокой мощностью и надежностью.
Преимущества
- Мощный двигатель. Двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt характеризуется мощностью 8600 Вт, что способствует эффективности
- Удобство. Рычаг включения ножей находится рядом с рулевым колесом
- Увеличенная опора для ноги. Занять водительское место не составит труда, так как опора для ноги увеличена
- Двойные тяги. За счет двойной тяги уменьшен радиус поворота и повышена маневренность трактора McCulloch M155-107TC 9605101-51
- Очистка деки. После кошения необходимо очистить режущую деку, поэтому в агрегате предусмотрен универсальный штуцер для подключения водяного шланга. Это предотвратит образование ржавчины и увеличит срок службы трактора
- Комфортное сиденье. Мягкое сиденье выполнено из винила и обеспечивает комфортное положение пользователя при работе
- Работа в темноте. Фары позволяют работать в темное время суток
- Аккуратность. Дека оснащена роликовыми колесиками, не повреждающими газон - для плавности скашивания даже на холмистой неровной поверхности
- Вместительный травосборник
- 6 уровней высоты стрижки (38-102 мм)
- Возможность установки оборудования: щелователь газона, грабли для мха, разбрасыватель-сеялка, каток
- Легкий доступ к рычагу переключения высоты скашивания
- Передний и задний ход
- Педальное управление
- Возможность установки бокового дефлектора
- Бесступенчатая регулировка скорости