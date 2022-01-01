Преимущества

Мощный двигатель. Двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt характеризуется мощностью 8600 Вт, что способствует эффективности

Удобство. Рычаг включения ножей находится рядом с рулевым колесом

Увеличенная опора для ноги. Занять водительское место не составит труда, так как опора для ноги увеличена

Двойные тяги. За счет двойной тяги уменьшен радиус поворота и повышена маневренность трактора McCulloch M155-107TC 9605101-51

Очистка деки. После кошения необходимо очистить режущую деку, поэтому в агрегате предусмотрен универсальный штуцер для подключения водяного шланга. Это предотвратит образование ржавчины и увеличит срок службы трактора

Комфортное сиденье. Мягкое сиденье выполнено из винила и обеспечивает комфортное положение пользователя при работе

Работа в темноте. Фары позволяют работать в темное время суток

Аккуратность. Дека оснащена роликовыми колесиками, не повреждающими газон - для плавности скашивания даже на холмистой неровной поверхности

Вместительный травосборник

6 уровней высоты стрижки (38-102 мм)

Возможность установки оборудования: щелователь газона, грабли для мха, разбрасыватель-сеялка, каток

Легкий доступ к рычагу переключения высоты скашивания

Передний и задний ход

Педальное управление

Возможность установки бокового дефлектора

Бесступенчатая регулировка скорости

Трактор McCulloch M155-107TC 9605101-51 имеет широкую деку шириной 107 см. Предназначен для больших площадей. Оснащен гидростатической трансмиссией с педальным управлением. Работает в режиме сбора скошенной травы с контейнере. Есть возможность установки бокового дефлектора и прицепного оборудования для различных работ. Режущая дека оснащена колесами для аккуратного скашивания на участках с неровным рельефом. Мотор Briggs&Stratton PowerBuilt характеризуется высокой мощностью и надежностью.