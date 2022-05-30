Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81

Преимущества

Мощный двигатель. Двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt характеризуется мощностью 6000 Вт, что способствует эффективности

Удобство. Рычаг включения ножей находится рядом с рулевым колесом

Увеличенная опора для ноги. Занять водительское место не составит труда, так как опора для ноги увеличена

Двойные тяги. За счет двойной тяги уменьшен радиус поворота и повышена маневренность трактора McCulloch M125-97T 9604103-34

Очистка деки. После кошения необходимо очистить режущую деку, поэтому в агрегате предусмотрен универсальный штуцер для подключения водяного шланга. Это предотвратит образование ржавчины и увеличит срок службы трактора

Комфортное сиденье. Мягкое сиденье выполнено из винила и обеспечивает комфортное положение пользователя при работе

Работа в темноте. Фары позволяют работать в темное время суток

Выброс скошенной травы в сторону

Трансмиссия PowerDrive

Бесступенчатая регулировка скорости движения

Легкий доступ к рычагу переключения высоты скашивания

Возможность установки оборудования: тележка, щелеватель газона, грабли для мха, разбрасыватель-сеялка, каток

Возможность дооснащения травосборником и заглушкой для мульчирования

Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом

6 уровней высоты стрижки (38-102 мм)

Материал сиденья: винил

Высота спинки сиденья: низкая

Тип рулевого колеса - "Комфорт"

Количество ножей: 2

Муфта включения ножа: механическая

Трактор McCulloch M125-97T PowerDrive 9604103-81 обеспечивает простой уход за большой придомовой территорией. Оснащен надежным и высокопроизводительным мотором Briggs&Stratton PowerBuilt. Выполняет стрижку газонной травы и выброс её в сторону. Имеет простую регулировку высоты стрижки в диапазоне 38-102 мм. Большие колеса снижают вероятность повреждения газона. Возможна установка мульчирующей заглушки, травосборника и другого специального оборудования.