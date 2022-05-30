Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81
Арт. X169754524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Количество режимов регулировки
|6
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Минимальная высота скашивания, мм
|38
- Трактор McCulloch M125-97T PowerDrive 9604103-81 обеспечивает простой уход за большой придомовой территорией. Оснащен надежным и высокопроизводительным мотором Briggs&Stratton PowerBuilt. Выполняет стрижку газонной травы и выброс её в сторону. Имеет простую регулировку высоты стрижки в диапазоне 38-102 мм. Большие колеса снижают вероятность повреждения газона. Возможна установка мульчирующей заглушки, травосборника и другого специального оборудования.
Преимущества
- Мощный двигатель. Двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt характеризуется мощностью 6000 Вт, что способствует эффективности
- Удобство. Рычаг включения ножей находится рядом с рулевым колесом
- Увеличенная опора для ноги. Занять водительское место не составит труда, так как опора для ноги увеличена
- Двойные тяги. За счет двойной тяги уменьшен радиус поворота и повышена маневренность трактора McCulloch M125-97T 9604103-34
- Очистка деки. После кошения необходимо очистить режущую деку, поэтому в агрегате предусмотрен универсальный штуцер для подключения водяного шланга. Это предотвратит образование ржавчины и увеличит срок службы трактора
- Комфортное сиденье. Мягкое сиденье выполнено из винила и обеспечивает комфортное положение пользователя при работе
- Работа в темноте. Фары позволяют работать в темное время суток
- Выброс скошенной травы в сторону
- Трансмиссия PowerDrive
- Бесступенчатая регулировка скорости движения
- Легкий доступ к рычагу переключения высоты скашивания
- Возможность установки оборудования: тележка, щелеватель газона, грабли для мха, разбрасыватель-сеялка, каток
- Возможность дооснащения травосборником и заглушкой для мульчирования
- Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом
- 6 уровней высоты стрижки (38-102 мм)
- Материал сиденья: винил
- Высота спинки сиденья: низкая
- Тип рулевого колеса - "Комфорт"
- Количество ножей: 2
- Муфта включения ножа: механическая