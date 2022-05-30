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Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81
5.0
3
Найти аналог
Садовые тракторы
    Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81
    Арт. X169754524
    5.0
    3
    Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81
    Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81
    Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81
    Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81
      Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81
      Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81
      Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81
      Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81

      Садовый трактор McCulloch M125-97T 9604103-81

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169754524
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		McCulloch
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Количество режимов регулировки
      		6
      Минимальная высота скашивания, мм
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трактор McCulloch M125-97T PowerDrive 9604103-81 обеспечивает простой уход за большой придомовой территорией. Оснащен надежным и высокопроизводительным мотором Briggs&Stratton PowerBuilt. Выполняет стрижку газонной травы и выброс её в сторону. Имеет простую регулировку высоты стрижки в диапазоне 38-102 мм. Большие колеса снижают вероятность повреждения газона. Возможна установка мульчирующей заглушки, травосборника и другого специального оборудования.

        Преимущества

        • Мощный двигатель. Двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt характеризуется мощностью 6000 Вт, что способствует эффективности
        • Удобство. Рычаг включения ножей находится рядом с рулевым колесом
        • Увеличенная опора для ноги. Занять водительское место не составит труда, так как опора для ноги увеличена
        • Двойные тяги. За счет двойной тяги уменьшен радиус поворота и повышена маневренность трактора McCulloch M125-97T 9604103-34
        • Очистка деки. После кошения необходимо очистить режущую деку, поэтому в агрегате предусмотрен универсальный штуцер для подключения водяного шланга. Это предотвратит образование ржавчины и увеличит срок службы трактора
        • Комфортное сиденье. Мягкое сиденье выполнено из винила и обеспечивает комфортное положение пользователя при работе
        • Работа в темноте. Фары позволяют работать в темное время суток
        • Выброс скошенной травы в сторону
        • Трансмиссия PowerDrive
        • Бесступенчатая регулировка скорости движения
        • Легкий доступ к рычагу переключения высоты скашивания
        • Возможность установки оборудования: тележка, щелеватель газона, грабли для мха, разбрасыватель-сеялка, каток
        • Возможность дооснащения травосборником и заглушкой для мульчирования
        • Система управления реверсом (ROS) выключает ножи при движении задним ходом
        • 6 уровней высоты стрижки (38-102 мм)
        • Материал сиденья: винил
        • Высота спинки сиденья: низкая
        • Тип рулевого колеса - "Комфорт"
        • Количество ножей: 2
        • Муфта включения ножа: механическая