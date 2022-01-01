Трактор садовый McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82

Преимущества

Дека не повреждает газон благодаря колесам

Возможность установки оборудования: щелователь газона, грабли для мха, разбрасыватель-сеялка, каток

Возможность установки травосборника и мульчирующей заглушки (опция)

Двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt мощностью 11.39 л.с. характеризуется надежностью и высокой производительностью

Автоматический стояночный тормоз

Бесступенчатая регулировка скорости

Регулировка сиденья

Высота стрижки изменяется с помощью рычага в диапазоне 38-102 мм, 6 положений

Трактор McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82 разработан для скашивания травы на большой территории. Имеет двойные тяги и большие пневматические колеса, поэтому отличается маневренностью и повышенной проходимостью. Легок в управлении и оснащен автоматическим стояночным тормозом. Особым комфортом отличается водительское сиденье. Рядом с ним расположен рычаг регулировки высоты кошения и рычаг включения ножей. В комплект входит дефлектор для бокового выброса травы. Возможна установка большого травосборника и заглушки для мульчирования