Трактор садовый McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82
Арт. X18654175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Количество режимов регулировки
|6
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Количество цилиндров
|1
- Трактор McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82 разработан для скашивания травы на большой территории. Имеет двойные тяги и большие пневматические колеса, поэтому отличается маневренностью и повышенной проходимостью. Легок в управлении и оснащен автоматическим стояночным тормозом. Особым комфортом отличается водительское сиденье. Рядом с ним расположен рычаг регулировки высоты кошения и рычаг включения ножей. В комплект входит дефлектор для бокового выброса травы. Возможна установка большого травосборника и заглушки для мульчирования
Преимущества
- Дека не повреждает газон благодаря колесам
- Возможность установки оборудования: щелователь газона, грабли для мха, разбрасыватель-сеялка, каток
- Возможность установки травосборника и мульчирующей заглушки (опция)
- Двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt мощностью 11.39 л.с. характеризуется надежностью и высокой производительностью
- Автоматический стояночный тормоз
- Бесступенчатая регулировка скорости
- Регулировка сиденья
- Высота стрижки изменяется с помощью рычага в диапазоне 38-102 мм, 6 положений