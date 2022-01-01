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Трактор садовый McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82
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Садовые тракторы
    Трактор садовый McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82
    Арт. X18654175
    Трактор садовый McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82
    Трактор садовый McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82
      Трактор садовый McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82
      Трактор садовый McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82

      Трактор садовый McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18654175

      Характеристики

      Производитель
      		McCulloch
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Количество режимов регулировки
      		6
      Количество цилиндров
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трактор McCulloch M145-107T PowerDrive 9604103-82 разработан для скашивания травы на большой территории. Имеет двойные тяги и большие пневматические колеса, поэтому отличается маневренностью и повышенной проходимостью. Легок в управлении и оснащен автоматическим стояночным тормозом. Особым комфортом отличается водительское сиденье. Рядом с ним расположен рычаг регулировки высоты кошения и рычаг включения ножей. В комплект входит дефлектор для бокового выброса травы. Возможна установка большого травосборника и заглушки для мульчирования

        Преимущества

        • Дека не повреждает газон благодаря колесам
        • Возможность установки оборудования: щелователь газона, грабли для мха, разбрасыватель-сеялка, каток
        • Возможность установки травосборника и мульчирующей заглушки (опция)
        • Двигатель Briggs&Stratton PowerBuilt мощностью 11.39 л.с. характеризуется надежностью и высокой производительностью
        • Автоматический стояночный тормоз
        • Бесступенчатая регулировка скорости
        • Регулировка сиденья
        • Высота стрижки изменяется с помощью рычага в диапазоне 38-102 мм, 6 положений