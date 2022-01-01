Трактор садовый Parton PA22VA48
Арт. X1865418505
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Объем травосборника, л
|330
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Количество режимов регулировки
|6
- Трактор PARTON PA22VA48 - мощное садовое оборудование, используемое на частном приусадебном хозяйстве. Режим работы: скашивание травы и выброс её в сторону. Модель оснащена 4-х тактным двухцилиндровым двигателем Briggs&Stratton V-Twin OHV, что гарантирует долгий срок службы. На режущей деке установлены колесики и передний ролик для защиты газона от повреждений и выполнения аккуратной стрижки на неровной поверхности. Мягкое сиденье создает комфорт при работе. Предусмотрен держатель стаканчика. Счетчик моточасов предназначен для учета времени работы двигателя.
Преимущества
- Мощный двигатель. Двигатель Briggs&Stratton V-Twin OHV характеризуется мощностью 22 л.с., что способствует эффективной стрижке газона
- Аккуратная работа. Дека оснащена 4 колесиками и передним роликом - для плавности скашивания даже на холмистой неровной поверхности
- Работа в темноте. Фары позволяют продолжать работу в темное время суток
- Не повреждает газон. Специальные шины позволяют трактору PARTON PA22VA48 передвигаться по газону, не нанося ему никакого вреда
- Удобное положение. Комфортное сиденье с высокой спинкой гарантирует работу без преждевременной усталости
- 4-х тактный двухцилиндровый двигатель Briggs&Stratton V-Twin OHV - надежность и долговечность
- Автоматическая трансмиссия (управление педалью)
- Воздушное охлаждение двигателя
- Счетчик моточасов
- Дисковые тормоза
- Передняя ось выполнена из прочного чугуна
- Автоматическая смазка под давлением
- Регулировка высоты стрижки в диапазоне от 38.1 до 101.6 мм (6 уровней)
- Большая ширина скашивания - 117 см
- Диаметр необработанного круга: 41 см
- Подстаканник
- 2 ножа на деке для более эффективной работы
- Размер задних шин: 51х20.3 см