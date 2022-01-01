Трактор садовый Parton PA22VA48

Преимущества

Мощный двигатель. Двигатель Briggs&Stratton V-Twin OHV характеризуется мощностью 22 л.с., что способствует эффективной стрижке газона

Аккуратная работа. Дека оснащена 4 колесиками и передним роликом - для плавности скашивания даже на холмистой неровной поверхности

Работа в темноте. Фары позволяют продолжать работу в темное время суток

Не повреждает газон. Специальные шины позволяют трактору PARTON PA22VA48 передвигаться по газону, не нанося ему никакого вреда

Удобное положение. Комфортное сиденье с высокой спинкой гарантирует работу без преждевременной усталости

4-х тактный двухцилиндровый двигатель Briggs&Stratton V-Twin OHV - надежность и долговечность

Автоматическая трансмиссия (управление педалью)

Воздушное охлаждение двигателя

Счетчик моточасов

Дисковые тормоза

Передняя ось выполнена из прочного чугуна

Автоматическая смазка под давлением

Регулировка высоты стрижки в диапазоне от 38.1 до 101.6 мм (6 уровней)

Большая ширина скашивания - 117 см

Диаметр необработанного круга: 41 см

Подстаканник

2 ножа на деке для более эффективной работы

Размер задних шин: 51х20.3 см

Трактор PARTON PA22VA48 - мощное садовое оборудование, используемое на частном приусадебном хозяйстве. Режим работы: скашивание травы и выброс её в сторону. Модель оснащена 4-х тактным двухцилиндровым двигателем Briggs&Stratton V-Twin OHV, что гарантирует долгий срок службы. На режущей деке установлены колесики и передний ролик для защиты газона от повреждений и выполнения аккуратной стрижки на неровной поверхности. Мягкое сиденье создает комфорт при работе. Предусмотрен держатель стаканчика. Счетчик моточасов предназначен для учета времени работы двигателя.