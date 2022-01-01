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Трактор садовый Parton PA22VA48
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Садовые тракторы
    Трактор садовый Parton PA22VA48
    Арт. X1865418505
    Трактор садовый Parton PA22VA48

      Трактор садовый Parton PA22VA48

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1865418505

      Характеристики

      Производитель
      		Parton
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Объем травосборника, л
      		330
      Количество режимов регулировки
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трактор PARTON PA22VA48 - мощное садовое оборудование, используемое на частном приусадебном хозяйстве. Режим работы: скашивание травы и выброс её в сторону. Модель оснащена 4-х тактным двухцилиндровым двигателем Briggs&Stratton V-Twin OHV, что гарантирует долгий срок службы. На режущей деке установлены колесики и передний ролик для защиты газона от повреждений и выполнения аккуратной стрижки на неровной поверхности. Мягкое сиденье создает комфорт при работе. Предусмотрен держатель стаканчика. Счетчик моточасов предназначен для учета времени работы двигателя.

        Преимущества

        • Мощный двигатель. Двигатель Briggs&Stratton V-Twin OHV характеризуется мощностью 22 л.с., что способствует эффективной стрижке газона
        • Аккуратная работа. Дека оснащена 4 колесиками и передним роликом - для плавности скашивания даже на холмистой неровной поверхности
        • Работа в темноте. Фары позволяют продолжать работу в темное время суток
        • Не повреждает газон. Специальные шины позволяют трактору PARTON PA22VA48 передвигаться по газону, не нанося ему никакого вреда
        • Удобное положение. Комфортное сиденье с высокой спинкой гарантирует работу без преждевременной усталости
        • 4-х тактный двухцилиндровый двигатель Briggs&Stratton V-Twin OHV - надежность и долговечность
        • Автоматическая трансмиссия (управление педалью)
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Счетчик моточасов
        • Дисковые тормоза
        • Передняя ось выполнена из прочного чугуна
        • Автоматическая смазка под давлением
        • Регулировка высоты стрижки в диапазоне от 38.1 до 101.6 мм (6 уровней)
        • Большая ширина скашивания - 117 см
        • Диаметр необработанного круга: 41 см
        • Подстаканник
        • 2 ножа на деке для более эффективной работы
        • Размер задних шин: 51х20.3 см