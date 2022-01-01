Трактор садовый Viking MR-4082.2 61402000003

Преимущества

Электромагнитная муфта ножа для быстрого подключения ножа

Удобное переключение переднего / заднего хода. Однопедальный привод и комфортное переключение между передним и задним ходом с помощью отдельной рукоятки

Травосборник 250 л. без усилий опустошается с сиденья водителя

Низкая ступенька для комфортной посадки и высадки. Большое пространство для ног

Чрезвычайно малый диаметр разворота идеально подходит для садов со множеством деревьев и кустов. Компактная конструкция и свободный обзор при движении вперед обеспечивают высокую маневренность

Направляющая система для травы на многофункциональном косилочном механизме для точной подрезки кромок

Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой по высоте. Превосходное сиденье для человека любого роста: сиденье быстро и легко регулируется по длине и высоте — без помощи специального инструмента

Функция мульчирования (опция) Трава сама является превосходным удобрением. При регулярной стрижке с помощью мульчирующей косилки скошенная трава может оставаться на газоне. В процессе её разложения будет образовываться азот, быстро преобразующийся в минеральные веществ

Садовый райдер Viking MR 4082.2 наилучшим образом подходит для ухода за участками площадью до 4000 м2 с наличием деревьев, кустарников, клумб и других препятствий. Двигатель, установленный в задней части позволяет садоводу всегда иметь оптимальный обзор. Садовый райдер Viking MR 4082.2 приводится в движение надежным 4-тактным двигателем Viking с максимальной мощностью 10.3 л.с. За счет гидростатической коробки передач с бесступенчатым переключением, на садовом тракторе Viking MR 4082.2 сохраняется очень равномерная скорость движения. Переключение между передним и задним ходом осуществляется с помощью отдельной рукоятки на панели оператора. Продуманная технология позволяет абсолютно легко выполнять также и подключение режущей деки. Нажатием кнопки электромагнитная муфта ножа приводится в движение. Прочная стальная режущая дека производит качественное кошение шириной 80 см. Это обеспечивается с помощью специального направляющего устройства, которое захватывает стебли травы в том числе и по краям, а потом втягивает их в режущую деку. Таким образом, кромки газона всегда подстригаются красиво и ровно. Высота кошения травы регулируется центральным рычагом в диапазоне от 35 до 90 мм. Садовый райдер Viking MR 4082.2 оснащен травосборником, объем которого составляет 250 л. Такой вместительный травосборник не требует частого опустошения. Датчик наполненности сообщает о необходимости опустошения травосборника акустическим сигналом. При этом садовод может индивидуально установить предельное значение заполнения для срабатывания звукового сигнала в зависимости от плотности, влажности травы и высоты травы. Объем травосборника всегда эффективно используется. Кроме того, и большой топливный бак, вмещающий 6 литров, помогает обеспечить эффективную продолжительную эксплуатацию. Функция мульчирования предлагается как аксессуар и приобретается отдельно. Низкая рама позволяет удобно подниматься на косилку и покидать ее, при этом для ног сидящего предоставлено много места. Для регулировки положения сиденья не требуется инструментов. Регулируется сиденье также легко, как и в легковом автомобиле: следует просто взяться снизу за сиденье и потянуть рычаг, затем вместе с сиденьем переместиться вперед или назад. При этом одновременно меняется также и высота сиденья.