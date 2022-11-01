Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
Арт. О00000025329
Характеристики
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Производитель
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Типоразмер задних шин, дюйм
|18x8.50-8
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Объем травосборника, л
|290
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Количество режимов регулировки
|7
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Минимальная высота скашивания, мм
|25
- STIGA Estate 4092 H — это садовый трактор с одноцилиндровым двигателем STIGA мощностью 7,9 кВт при 2600 об/мин. Машина оснащена гидростатическим приводом с педальным управлением, режущим механизмом шириной 92 см с двумя ножами, системой регулировки высоты кошения с семью фиксированными положениями (от 25 до 80 мм), а также системой электромагнитного сцепления режущего механизма. Задний травосборник вмещает до 290 литров материала, а система Multiclip дает возможность мульчировать скошенную траву. Садовый трактор Estate 4092 H получил светодиодные фары, бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки. Трактор также оснащен удобным сиденьем, панелью управления с шестью индикаторами для контроля рабочих показателей и обладает мягким рулевым управлением. Зарядное устройство, система мульчирования и комплект для буксирования входят в комплект поставки.
Преимущества
- Гидростатическая передача. Педаль позволяет плавно управлять скоростью движения без переключения передач
- Режущий механизм шириной 92 см с двумя ножами
- Травосборник вмещает до 290 литров
- Удобное сиденье. Для максимального комфорта оператора садовый трактор оснащен регулируемым сиденьем
- Мощные светодиодные фары. Благодаря передним фарам этот садовый трактор можно использовать даже в темноте
- Привлекательный и функциональный дизайн. Конструкция капота позволила установить мощный двигатель, оптимизировать подачу воздуха для охлаждения и увеличить объем бензобака. Удобная наружная крышка облегчает доступ
- Панель управления с индикаторами рабочих параметров
- Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна
- Рулевое колесо Stiga премиум с мягким покрытием
- Бампер
- Поворотная передняя ось
- Прицепное устройство в комплекте
- Сиденье с концевым выключателем