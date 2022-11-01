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Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
5.0
2
Найти аналог
Садовые тракторы
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Арт. О00000025329
    5.0
    2
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1
    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1

    Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. О00000025329
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Stiga
    Типоразмер задних шин, дюйм
    		18x8.50-8
    Объем травосборника, л
    		290
    Количество режимов регулировки
    		7
    Минимальная высота скашивания, мм
    		25
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • STIGA Estate 4092 H — это садовый трактор с одноцилиндровым двигателем STIGA мощностью 7,9 кВт при 2600 об/мин. Машина оснащена гидростатическим приводом с педальным управлением, режущим механизмом шириной 92 см с двумя ножами, системой регулировки высоты кошения с семью фиксированными положениями (от 25 до 80 мм), а также системой электромагнитного сцепления режущего механизма. Задний травосборник вмещает до 290 литров материала, а система Multiclip дает возможность мульчировать скошенную траву. Садовый трактор Estate 4092 H получил светодиодные фары, бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки. Трактор также оснащен удобным сиденьем, панелью управления с шестью индикаторами для контроля рабочих показателей и обладает мягким рулевым управлением. Зарядное устройство, система мульчирования и комплект для буксирования входят в комплект поставки.

      Преимущества

      • Гидростатическая передача. Педаль позволяет плавно управлять скоростью движения без переключения передач
      • Режущий механизм шириной 92 см с двумя ножами
      • Травосборник вмещает до 290 литров
      • Удобное сиденье. Для максимального комфорта оператора садовый трактор оснащен регулируемым сиденьем
      • Мощные светодиодные фары. Благодаря передним фарам этот садовый трактор можно использовать даже в темноте
      • Привлекательный и функциональный дизайн. Конструкция капота позволила установить мощный двигатель, оптимизировать подачу воздуха для охлаждения и увеличить объем бензобака. Удобная наружная крышка облегчает доступ
      • Панель управления с индикаторами рабочих параметров
      • Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна
      • Рулевое колесо Stiga премиум с мягким покрытием
      • Бампер
      • Поворотная передняя ось
      • Прицепное устройство в комплекте
      • Сиденье с концевым выключателем