Трактор садовый Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1

Преимущества

Гидростатическая передача. Педаль позволяет плавно управлять скоростью движения без переключения передач

Режущий механизм шириной 92 см с двумя ножами

Травосборник вмещает до 290 литров

Удобное сиденье. Для максимального комфорта оператора садовый трактор оснащен регулируемым сиденьем

Мощные светодиодные фары. Благодаря передним фарам этот садовый трактор можно использовать даже в темноте

Привлекательный и функциональный дизайн. Конструкция капота позволила установить мощный двигатель, оптимизировать подачу воздуха для охлаждения и увеличить объем бензобака. Удобная наружная крышка облегчает доступ

Панель управления с индикаторами рабочих параметров

Дека оснащена двумя колесами, предотвращающими повреждение дерна

Рулевое колесо Stiga премиум с мягким покрытием

Бампер

Поворотная передняя ось

Прицепное устройство в комплекте

Сиденье с концевым выключателем

STIGA Estate 4092 H — это садовый трактор с одноцилиндровым двигателем STIGA мощностью 7,9 кВт при 2600 об/мин. Машина оснащена гидростатическим приводом с педальным управлением, режущим механизмом шириной 92 см с двумя ножами, системой регулировки высоты кошения с семью фиксированными положениями (от 25 до 80 мм), а также системой электромагнитного сцепления режущего механизма. Задний травосборник вмещает до 290 литров материала, а система Multiclip дает возможность мульчировать скошенную траву. Садовый трактор Estate 4092 H получил светодиодные фары, бензобак увеличенного объема с внешней крышкой для удобства заправки. Трактор также оснащен удобным сиденьем, панелью управления с шестью индикаторами для контроля рабочих показателей и обладает мягким рулевым управлением. Зарядное устройство, система мульчирования и комплект для буксирования входят в комплект поставки.