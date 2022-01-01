Преимущества

Профессиональный бензиновый двигатель Honda GX160 - имеет одно из лучших сочетаний мощность-объем и износостойкую конструкцию с технологией OHV, которая позволяет обеспечить надежность, долговечность, экономичность и низкий уровень шума. Мотор характеризуется самым низким расходом топлива в своей категории и соответствует строгим требованиям по уровню выхлопов

Высокопрочное рабочее приспособление - толстая цепь с металлическими зубьями позволяет эффективно рыть грунт

Система извлечения грунта - соковой стальной винт (шнек) отводит выработанный грунт в сторону, оставляя канавку чистой и готовой к прокладке труб. А специальная конструкция цепной системы позволяет избежать заброса земли на машину, поэтому она остается чистой

Регулируемая глубина канавки - можно отрегулировать глубину захода рабочего органа в почву до 30 см, в зависимости от требований

Простое и удобное управление - рукоятки расположены под рукой и легко доступны. При работе не требуется больших усилий

Большие колеса - облегчают перемещение машины по рабочей поверхности

Блокировка движения - специальный механизм предотвращает движение траншеекопателя при работе, что обеспечивает плавное и равномерное рытье

Центробежная муфта, ременной привод рабочего механизма - защищают двигатель от повреждений в случае блокировки рабочей цепи

Порошковое покрытие

Траншеекопатель Caiman TRENO 160H – бензиновая машина, позволяющая быстро и эффективно прорезать в почве канаву шириной 10 см и глубиной 30 см для прокладки труб ирригационной системы, коммуникационных кабелей и т.д.