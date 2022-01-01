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Траншеекопатель Caiman TRENO 160H
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Садовые тракторы
    Траншеекопатель Caiman TRENO 160H
    Арт. 1130406
    Траншеекопатель Caiman TRENO 160H

      Траншеекопатель Caiman TRENO 160H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130406

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Наличие фары
      		Нет
      Система омывания деки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Траншеекопатель Caiman TRENO 160H – бензиновая машина, позволяющая быстро и эффективно прорезать в почве канаву шириной 10 см и глубиной 30 см для прокладки труб ирригационной системы, коммуникационных кабелей и т.д.

        Преимущества

        • Профессиональный бензиновый двигатель Honda GX160 - имеет одно из лучших сочетаний мощность-объем и износостойкую конструкцию с технологией OHV, которая позволяет обеспечить надежность, долговечность, экономичность и низкий уровень шума. Мотор характеризуется самым низким расходом топлива в своей категории и соответствует строгим требованиям по уровню выхлопов
        • Высокопрочное рабочее приспособление - толстая цепь с металлическими зубьями позволяет эффективно рыть грунт
        • Система извлечения грунта - соковой стальной винт (шнек) отводит выработанный грунт в сторону, оставляя канавку чистой и готовой к прокладке труб. А специальная конструкция цепной системы позволяет избежать заброса земли на машину, поэтому она остается чистой
        • Регулируемая глубина канавки - можно отрегулировать глубину захода рабочего органа в почву до 30 см, в зависимости от требований
        • Простое и удобное управление - рукоятки расположены под рукой и легко доступны. При работе не требуется больших усилий
        • Большие колеса - облегчают перемещение машины по рабочей поверхности
        • Блокировка движения - специальный механизм предотвращает движение траншеекопателя при работе, что обеспечивает плавное и равномерное рытье
        • Центробежная муфта, ременной привод рабочего механизма - защищают двигатель от повреждений в случае блокировки рабочей цепи
        • Порошковое покрытие