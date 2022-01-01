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Трассоискатели Сталкер 75-02М, 75-04, 15-04 и 15-12
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Трассоискатели
    Трассоискатели Сталкер 75-02М, 75-04, 15-04 и 15-12
    Арт. geototal_264
    Трассоискатели Сталкер 75-02М, 75-04, 15-04 и 15-12

      Трассоискатели Сталкер 75-02М, 75-04, 15-04 и 15-12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_264

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мин. рабочая температура, °C
      		-30
      Макс. рабочая температура, °C
      		55
      Напряжение питания, В
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трассоискатели серии "Сталкер" - Сталкер 75-02М и Сталкер 75-04. Приборы предназначены для определения местоположения, глубины залегания скрытых коммуникаций и мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей. Трассоискатели состоят из двух блоков - генератор и приёмник

        Преимущества

        • Высокая скорость фильтрации
        • Поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении до 10 км от места подключения генератора
        • Наличие четырех рабочих частот и регулируемая выходная мощность позволяет наиболее эффективно обнаружить трассу, найти место повреждения изоляции и отстроиться от помех
        • Бесконтактный датчик контроля изоляции ДКИ-Е позволяет определить место повреждения с точностью до 0,25 м
        • Оптическая и звуковая индикация
        • Питание приёмников от встроенного аккумулятора или от 5 элементов питания типа АА
        • Встроенное зарядное устройство
        • Защита встроенного аккумулятора от избыточного разряда
        • Влагозащищенный, ударопрочный корпус (IP 42)