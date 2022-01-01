Трассоискатели Сталкер 75-02М, 75-04, 15-04 и 15-12

Преимущества

Высокая скорость фильтрации

Поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении до 10 км от места подключения генератора

Наличие четырех рабочих частот и регулируемая выходная мощность позволяет наиболее эффективно обнаружить трассу, найти место повреждения изоляции и отстроиться от помех

Бесконтактный датчик контроля изоляции ДКИ-Е позволяет определить место повреждения с точностью до 0,25 м

Оптическая и звуковая индикация

Питание приёмников от встроенного аккумулятора или от 5 элементов питания типа АА

Встроенное зарядное устройство

Защита встроенного аккумулятора от избыточного разряда

Влагозащищенный, ударопрочный корпус (IP 42)

Трассоискатели серии "Сталкер" - Сталкер 75-02М и Сталкер 75-04. Приборы предназначены для определения местоположения, глубины залегания скрытых коммуникаций и мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей. Трассоискатели состоят из двух блоков - генератор и приёмник