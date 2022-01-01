Трассоискатели Сталкер 75-02М, 75-04, 15-04 и 15-12
Арт. geototal_264
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мин. рабочая температура, °C
|-30
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Макс. рабочая температура, °C
|55
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Напряжение питания, В
|12
- Трассоискатели серии "Сталкер" - Сталкер 75-02М и Сталкер 75-04. Приборы предназначены для определения местоположения, глубины залегания скрытых коммуникаций и мест повреждения изоляции трубопроводов и кабелей. Трассоискатели состоят из двух блоков - генератор и приёмник
Преимущества
- Высокая скорость фильтрации
- Поиск коммуникаций на глубине до 10 м и удалении до 10 км от места подключения генератора
- Наличие четырех рабочих частот и регулируемая выходная мощность позволяет наиболее эффективно обнаружить трассу, найти место повреждения изоляции и отстроиться от помех
- Бесконтактный датчик контроля изоляции ДКИ-Е позволяет определить место повреждения с точностью до 0,25 м
- Оптическая и звуковая индикация
- Питание приёмников от встроенного аккумулятора или от 5 элементов питания типа АА
- Встроенное зарядное устройство
- Защита встроенного аккумулятора от избыточного разряда
- Влагозащищенный, ударопрочный корпус (IP 42)