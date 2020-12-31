Траверса монтажная для вентиляции Эгида 01014-2030, 20x30 мм, 3м
Арт. X699432840
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.9
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Габариты, мм
|20х30х3000
- Траверса монтажная для воздуховодов находит свое применение в качестве основного крепежа для вентиляций. Материал, из которого выплавлена деталь - прочный стальной сплав с добавлением цинка - достаточно высокого качества, каким и должен быть состав траверс монтажных для вентиляции: надежным, пластичным и крепким одновременно. Траверса способна выдерживать длительную повышенную нагрузку, что позволяет применять ее в системах вентиляции промышленных зон. Эгида с отверстиями из оц стали подходит для монтажа систем, регулируемых как вертикально, так и горизонтально: перфорация на поверхности траверсы облегчает установку крепежных изделий.
Преимущества траверсы монтажной 20х30
- Твердость сплава
- Долговечность изделия
- Удобство монтирования
- Универсальность эксплуатации
Комплектация
- Траверса
- Упаковка