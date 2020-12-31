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Траверса монтажная для вентиляции Эгида 01014-2030, 20x30 мм, 3м
5.0
1
900 ₽
Траверсы монтажные для вентиляции
    Траверса монтажная для вентиляции Эгида 01014-2030, 20x30 мм, 3м
    Арт. X699432840
    5.0
    1
    Траверса монтажная для вентиляции Эгида 01014-2030, 20x30 мм, 3м

      Траверса монтажная для вентиляции Эгида 01014-2030, 20x30 мм, 3м

      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. X699432840
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.9
      Габариты, мм
      		20х30х3000
      Все характеристики
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Траверса монтажная для воздуховодов находит свое применение в качестве основного крепежа для вентиляций. Материал, из которого выплавлена деталь - прочный стальной сплав с добавлением цинка - достаточно высокого качества, каким и должен быть состав траверс монтажных для вентиляции: надежным, пластичным и крепким одновременно. Траверса способна выдерживать длительную повышенную нагрузку, что позволяет применять ее в системах вентиляции промышленных зон. Эгида с отверстиями из оц стали подходит для монтажа систем, регулируемых как вертикально, так и горизонтально: перфорация на поверхности траверсы облегчает установку крепежных изделий.

        Преимущества траверсы монтажной 20х30

        • Твердость сплава
        • Долговечность изделия
        • Удобство монтирования
        • Универсальность эксплуатации

        Комплектация

        • Траверса
        • Упаковка