Траверса монтажная для вентиляции Эгида 01014-2030, 20x30 мм, 3м

Траверса монтажная для воздуховодов находит свое применение в качестве основного крепежа для вентиляций. Материал, из которого выплавлена деталь - прочный стальной сплав с добавлением цинка - достаточно высокого качества, каким и должен быть состав траверс монтажных для вентиляции: надежным, пластичным и крепким одновременно. Траверса способна выдерживать длительную повышенную нагрузку, что позволяет применять ее в системах вентиляции промышленных зон. Эгида с отверстиями из оц стали подходит для монтажа систем, регулируемых как вертикально, так и горизонтально: перфорация на поверхности траверсы облегчает установку крепежных изделий.

Преимущества траверсы монтажной 20х30

Твердость сплава

Долговечность изделия

Удобство монтирования

Универсальность эксплуатации

Комплектация