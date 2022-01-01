Травильная паста Esab Stain Clean 720402, 1 кг
Арт. 720402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Вид
|паста/гель
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Вес, кг
|1
- Травильная паста Esab Stain Clean 720402, 1 кг - предназначена для восстановления коррозионностойких свойств нержавеющих сталей, изменивших свой цвет и потерявших хром в результате сварки. Она превосходит по своим свойствам обычные травильные пасты. Благодаря специальному химическому составу и желеобразной консистенции её очень легко использовать. Паста обеспечивает высокую чистоту и прекрасный внешний вид.
Преимущества
- Желеобразная консистенция
- Лучше прилипание
- Простота использования
- Удобство в работе
- Не нужно перемешивать перед использованием
- Выделяет меньше азот истых газов
- Безопасна при хранении
- Очень хороший травильный эффект
- Короткое время травления