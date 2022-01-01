Преимущества

Желеобразная консистенция

Лучше прилипание

Простота использования

Удобство в работе

Не нужно перемешивать перед использованием

Выделяет меньше азот истых газов

Безопасна при хранении

Очень хороший травильный эффект

Короткое время травления

Травильная паста Esab Stain Clean 720402, 1 кг - предназначена для восстановления коррозионностойких свойств нержавеющих сталей, изменивших свой цвет и потерявших хром в результате сварки. Она превосходит по своим свойствам обычные травильные пасты. Благодаря специальному химическому составу и желеобразной консистенции её очень легко использовать. Паста обеспечивает высокую чистоту и прекрасный внешний вид.