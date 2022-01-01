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Травильная паста Esab Stain Clean 720402, 1 кг
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Антипригарные пасты и спреи для сварки
    Травильная паста Esab Stain Clean 720402, 1 кг
    Арт. 720402
    Травильная паста Esab Stain Clean 720402, 1 кг

      Травильная паста Esab Stain Clean 720402, 1 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720402

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Вид
      		паста/гель
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Травильная паста Esab Stain Clean 720402, 1 кг - предназначена для восстановления коррозионностойких свойств нержавеющих сталей, изменивших свой цвет и потерявших хром в результате сварки. Она превосходит по своим свойствам обычные травильные пасты. Благодаря специальному химическому составу и желеобразной консистенции её очень легко использовать. Паста обеспечивает высокую чистоту и прекрасный внешний вид.

        Преимущества

        • Желеобразная консистенция
        • Лучше прилипание
        • Простота использования
        • Удобство в работе
        • Не нужно перемешивать перед использованием
        • Выделяет меньше азот истых газов
        • Безопасна при хранении
        • Очень хороший травильный эффект
        • Короткое время травления