Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iLX 9679161-11

Аккумуляторная травокосилка Husqvarna 520iLX - максимально комфортное решение для сада, дачи, парковой и приусадебной зоны. Этот легкий электрический инструмент справляется с густой растительностью за считанные минуты. Травокосилка отличается простотой в управлении, тихой работой, экологичностью эксплуатации, что отвечает всем требованиям современного садового оборудования. Благодаря качественному внутреннему оснащению, эта модель обладает высокой производительностью, и наилучшим образом подходит для длительной непрерывной работы. Травокосилка имеет высокую частоту оборота лески, и поэтому за один проход способна подравнивать участок шириной в сорок сантиметров. Д-образная форма рукоятки, малый вес в три килограмма и бесщеточный мотор обеспечивают оператору удобство при использовании триммера, поэтому купить Husqvarna 520iLX стоит для повседневной эксплуатации этого прибора, и круглогодично красивого, ухоженного зеленого участка.

Преимущества триммера Husqvarna 520iLX:

Надежная конструкция;

Производительный бесщеточный двигатель;

Почти 8 тысяч оборотов лески в минуту;

Доступная цена;

Эффективный покос;

Комфортное использование.

Комплектация: