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Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iLX 9679161-11
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iLX 9679161-11
    Арт. О00000004966
    5.0
    2
    Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iLX 9679161-11

      Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iLX 9679161-11

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000004966
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		3
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная травокосилка Husqvarna 520iLX - максимально комфортное решение для сада, дачи, парковой и приусадебной зоны. Этот легкий электрический инструмент справляется с густой растительностью за считанные минуты. Травокосилка отличается простотой в управлении, тихой работой, экологичностью эксплуатации, что отвечает всем требованиям современного садового оборудования. Благодаря качественному внутреннему оснащению, эта модель обладает высокой производительностью, и наилучшим образом подходит для длительной непрерывной работы. Травокосилка имеет высокую частоту оборота лески, и поэтому за один проход способна подравнивать участок шириной в сорок сантиметров. Д-образная форма рукоятки, малый вес в три килограмма и бесщеточный мотор обеспечивают оператору удобство при использовании триммера, поэтому купить Husqvarna 520iLX стоит для повседневной эксплуатации этого прибора, и круглогодично красивого, ухоженного зеленого участка.

        Преимущества триммера Husqvarna 520iLX:

        • Надежная конструкция;
        • Производительный бесщеточный двигатель;
        • Почти 8 тысяч оборотов лески в минуту;
        • Доступная цена;
        • Эффективный покос;
        • Комфортное использование.

        Комплектация:

        • Аккумуляторный триммер;
        • Триммерная головка;
        • Торцевой ключ;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.