Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iLX 9679161-11
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|3
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Ширина скашивания леской, см
|40
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Аккумуляторная травокосилка Husqvarna 520iLX - максимально комфортное решение для сада, дачи, парковой и приусадебной зоны. Этот легкий электрический инструмент справляется с густой растительностью за считанные минуты. Травокосилка отличается простотой в управлении, тихой работой, экологичностью эксплуатации, что отвечает всем требованиям современного садового оборудования. Благодаря качественному внутреннему оснащению, эта модель обладает высокой производительностью, и наилучшим образом подходит для длительной непрерывной работы. Травокосилка имеет высокую частоту оборота лески, и поэтому за один проход способна подравнивать участок шириной в сорок сантиметров. Д-образная форма рукоятки, малый вес в три килограмма и бесщеточный мотор обеспечивают оператору удобство при использовании триммера, поэтому купить Husqvarna 520iLX стоит для повседневной эксплуатации этого прибора, и круглогодично красивого, ухоженного зеленого участка.
Преимущества триммера Husqvarna 520iLX:
- Надежная конструкция;
- Производительный бесщеточный двигатель;
- Почти 8 тысяч оборотов лески в минуту;
- Доступная цена;
- Эффективный покос;
- Комфортное использование.
Комплектация:
- Аккумуляторный триммер;
- Триммерная головка;
- Торцевой ключ;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.