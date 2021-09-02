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Аккумуляторный триммер Husqvarna 115iL 9670988-01
5.0
3
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Husqvarna 115iL 9670988-01
    Арт. О00000004963
    5.0
    3
    Аккумуляторный триммер Husqvarna 115iL 9670988-01

      Аккумуляторный триммер Husqvarna 115iL 9670988-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000004963
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		3.45
      Ширина скашивания леской, см
      		33
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный триммер Husqvarna 115iL 9670988-01 удобен при уходе за небольшими лужайками. Имеет два режима работы: нормальный и savE (работа на максимальной мощности). Отличается малошумностью и простотой обслуживания. Телескопическая вал позволяет настроить инструмент под рост пользователя.

        Преимущества

        • Эффективный бесщеточный двигатель BLDC
        • Нажатие кнопки "savE" приведет к увеличению времени работы без подзарядки
        • Простое понятное управление инструмента - с работой справится даже новичок
        • Телескопический вал
        • Триммерная головка Tap 'n Go
        • Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
        • Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора
        • Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Нетребовательность в обслуживании
        • Тихая работа аккумуляторного триммера Husqvarna 115iL 9670988-01