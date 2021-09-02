Преимущества

Эффективный бесщеточный двигатель BLDC

Нажатие кнопки "savE" приведет к увеличению времени работы без подзарядки

Простое понятное управление инструмента - с работой справится даже новичок

Телескопический вал

Триммерная головка Tap 'n Go

Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда

Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора

Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna

Отсутствие токсичных выхлопов

Нетребовательность в обслуживании

Тихая работа аккумуляторного триммера Husqvarna 115iL 9670988-01

Аккумуляторный триммер Husqvarna 115iL 9670988-01 удобен при уходе за небольшими лужайками. Имеет два режима работы: нормальный и savE (работа на максимальной мощности). Отличается малошумностью и простотой обслуживания. Телескопическая вал позволяет настроить инструмент под рост пользователя.