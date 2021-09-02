Аккумуляторный триммер Husqvarna 115iL 9670988-01
Арт. О00000004963
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|3.45
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Ширина скашивания леской, см
|33
- Аккумуляторный триммер Husqvarna 115iL 9670988-01 удобен при уходе за небольшими лужайками. Имеет два режима работы: нормальный и savE (работа на максимальной мощности). Отличается малошумностью и простотой обслуживания. Телескопическая вал позволяет настроить инструмент под рост пользователя.
Преимущества
- Эффективный бесщеточный двигатель BLDC
- Нажатие кнопки "savE" приведет к увеличению времени работы без подзарядки
- Простое понятное управление инструмента - с работой справится даже новичок
- Телескопический вал
- Триммерная головка Tap 'n Go
- Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
- Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора
- Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Нетребовательность в обслуживании
- Тихая работа аккумуляторного триммера Husqvarna 115iL 9670988-01