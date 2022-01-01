Травосборник HUSQVARNA двухсекционный (150л) 66см к М95-66Х 9607100-29

Травосборник прост в использовании: легко устанавливается без помощи инструментов, удобен в хранении.

Благодаря большой вместимости (150 л) возможна длительная работа.

Husqvarna 9607100-29 двухсекционный травосборник (150 л) к M95-66X Применяется в качестве дополнительного оборудования. Представляет собой емкость для сбора травы, разделенную перегородкой на 2 части. При его использовании не потребуется собирать срезанную растительность вручную. Она будет попадать в контейнер во время работы. По мере заполнения травосборник нужно снимать и очищать.