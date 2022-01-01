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Травосборник HUSQVARNA двухсекционный (150л) 66см к М95-66Х 9607100-29
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Для газонокосилок
    Травосборник HUSQVARNA двухсекционный (150л) 66см к М95-66Х 9607100-29
    Арт. X18654151
    Травосборник HUSQVARNA двухсекционный (150л) 66см к М95-66Х 9607100-29

      Травосборник HUSQVARNA двухсекционный (150л) 66см к М95-66Х 9607100-29

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18654151

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Тип оборудования
      		травосборник
      Объем травосборника, л
      		150
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Husqvarna 9607100-29 двухсекционный травосборник (150 л) к M95-66X Применяется в качестве дополнительного оборудования. Представляет собой емкость для сбора травы, разделенную перегородкой на 2 части. При его использовании не потребуется собирать срезанную растительность вручную. Она будет попадать в контейнер во время работы. По мере заполнения травосборник нужно снимать и очищать.
        • Травосборник прост в использовании: легко устанавливается без помощи инструментов, удобен в хранении.
        • Благодаря большой вместимости (150 л) возможна длительная работа.