Преимущества

Рабочие части изготовлены из инструментальной стали

Покрытие: сатинированное

Трещоточный механизм: 24 зуба

Кейс изготовлен из прочного противоударного пластика, с металлическими замками

Набор головок и бит Трек TR15094, 94 предмета - многофункциональный набор, предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля.