Набор головок и бит Трек TR15094, 94 предмета
Арт. О00000041362
Характеристики
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Производитель
|Трек
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|6.33
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Габариты, мм
|360х60х130
- Набор головок и бит Трек TR15094, 94 предмета - многофункциональный набор, предназначен для ремонта и обслуживания автомобиля.
Преимущества
- Рабочие части изготовлены из инструментальной стали
- Покрытие: сатинированное
- Трещоточный механизм: 24 зуба
- Кейс изготовлен из прочного противоударного пластика, с металлическими замками