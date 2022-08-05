Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122

Преимущества

Отключение удара - для сверления в металле и дереве

Металлический корпус редуктора - для увеличения надежности

Предохранительная муфта - для повышения безопасности

Защита от перегрузки - для продолжительного срока службы

Остановка вращения - для эффективного долбления

Питание от аккумулятора - для автономной работы

Трехрежимный перфоратор SDS-plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122 предназначен для сверления отверстий и последующего закручивания крепежа. Энергия удара 2.3 Дж способствует высокой производительности. Дополнительная рукоятка обеспечивает полный контроль над инструментом, особенно при работе в труднодоступных местах. Накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват, что повышает удобство и безопасность работы. Патрон SDS-plus позволяет легко подобрать и быстро поменять оснастку.