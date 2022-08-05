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Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
    Арт. 1034146
    5.0
    1
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122

      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122

      Найти аналог
      Нет в наличии
      62 месяца гарантии
      Арт. 1034146
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      62 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трехрежимный перфоратор SDS-plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122 предназначен для сверления отверстий и последующего закручивания крепежа. Энергия удара 2.3 Дж способствует высокой производительности. Дополнительная рукоятка обеспечивает полный контроль над инструментом, особенно при работе в труднодоступных местах. Накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват, что повышает удобство и безопасность работы. Патрон SDS-plus позволяет легко подобрать и быстро поменять оснастку.

        Преимущества

        • Отключение удара - для сверления в металле и дереве
        • Металлический корпус редуктора - для увеличения надежности
        • Предохранительная муфта - для повышения безопасности
        • Защита от перегрузки - для продолжительного срока службы
        • Остановка вращения - для эффективного долбления
        • Питание от аккумулятора - для автономной работы