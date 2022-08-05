Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122
Арт. 1034146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1400
- Трехрежимный перфоратор SDS-plus AEG 18В BBH18 LI-401C 4935464122 предназначен для сверления отверстий и последующего закручивания крепежа. Энергия удара 2.3 Дж способствует высокой производительности. Дополнительная рукоятка обеспечивает полный контроль над инструментом, особенно при работе в труднодоступных местах. Накладка на рукоятке обеспечивает надежный хват, что повышает удобство и безопасность работы. Патрон SDS-plus позволяет легко подобрать и быстро поменять оснастку.
Преимущества
- Отключение удара - для сверления в металле и дереве
- Металлический корпус редуктора - для увеличения надежности
- Предохранительная муфта - для повышения безопасности
- Защита от перегрузки - для продолжительного срока службы
- Остановка вращения - для эффективного долбления
- Питание от аккумулятора - для автономной работы