Трещотка Арсенал Т-12/45 2366540
Арт. Х1302153
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Посадочный квадрат
|1/2 дюйма
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Длина, мм
|250
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Количество зубьев, шт
|48
- Трещотка АРСЕНАЛ Т-12/45 2366540 используется для работы с торцевыми головками. Оснащена переключателем, который позволяет использовать гайки как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой.
Преимущества
- Трещотка имеет эргономичную прорезиненную рукоятку, препятствующую скольжению и обеспечивающую комфорт при работе
- У трещотки имеется отверстие для удобства хранения на крючке
- Благодаря переключателю на трещотке можно работать с гайками как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой