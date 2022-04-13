Преимущества

Трещотка имеет эргономичную прорезиненную рукоятку, препятствующую скольжению и обеспечивающую комфорт при работе

У трещотки имеется отверстие для удобства хранения на крючке

Благодаря переключателю на трещотке можно работать с гайками как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой

Трещотка АРСЕНАЛ Т-12/45 2366540 используется для работы с торцевыми головками. Оснащена переключателем, который позволяет использовать гайки как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой.