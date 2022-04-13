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Трещотка Арсенал Т-12/45 2366540
5.0
2
Найти аналог
Трещотки
    Трещотка Арсенал Т-12/45 2366540
    Арт. Х1302153
    5.0
    2
    Трещотка Арсенал Т-12/45 2366540

      Трещотка Арсенал Т-12/45 2366540

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302153
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Родина бренда
      		Россия
      Посадочный квадрат
      		1/2 дюйма
      Длина, мм
      		250
      Количество зубьев, шт
      		48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трещотка АРСЕНАЛ Т-12/45 2366540 используется для работы с торцевыми головками. Оснащена переключателем, который позволяет использовать гайки как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой.

        Преимущества

        • Трещотка имеет эргономичную прорезиненную рукоятку, препятствующую скольжению и обеспечивающую комфорт при работе
        • У трещотки имеется отверстие для удобства хранения на крючке
        • Благодаря переключателю на трещотке можно работать с гайками как с правосторонней, так и с левосторонней резьбой