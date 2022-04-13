Трещотка Арсенал Т-12/72 23924
Арт. Х1302210
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Посадочный квадрат
|1/2 дюйма
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Количество зубьев, шт
|72
- Трещотка Арсенал Т-12/72 23924 - профессиональный инструмент, чаще всего используемый для ремонтных работ с автотранспортом. Применяется для гаек с правосторонней и левосторонней резьбой. Трещотка имеет эргономичную прорезиненную рукоятку, способствующую удобству при работе.
Преимущества
- Эргономичная рукоятка
- 72 зубца
- Подходит для работ в труднодоступных местах