Преимущества

Эргономичная рукоятка

72 зубца

Подходит для работ в труднодоступных местах

Трещотка Арсенал Т-12/72 23924 - профессиональный инструмент, чаще всего используемый для ремонтных работ с автотранспортом. Применяется для гаек с правосторонней и левосторонней резьбой. Трещотка имеет эргономичную прорезиненную рукоятку, способствующую удобству при работе.