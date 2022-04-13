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Трещотка Арсенал Т-12/72 23924
5.0
2
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Трещотки
    Трещотка Арсенал Т-12/72 23924
    Арт. Х1302210
    5.0
    2
    Трещотка Арсенал Т-12/72 23924

      Трещотка Арсенал Т-12/72 23924

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302210
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Посадочный квадрат
      		1/2 дюйма
      Количество зубьев, шт
      		72
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трещотка Арсенал Т-12/72 23924 - профессиональный инструмент, чаще всего используемый для ремонтных работ с автотранспортом. Применяется для гаек с правосторонней и левосторонней резьбой. Трещотка имеет эргономичную прорезиненную рукоятку, способствующую удобству при работе.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка
        • 72 зубца
        • Подходит для работ в труднодоступных местах