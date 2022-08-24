Трещоточная рукоятка OMBRA 281201 (1/2"DR, металлическая ручка, 72 зубца)

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и металлической ручкой, выполненной в стиле Snap-On.

Зеркальное хромоникелевое покрытие.

Храповое колесо в 72 зубца, обеспечивающее 5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантирует большой запас прочности при высоком моменте.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 22402-77.

Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует насадку на приводе.

Технология "Трипл Коатинг" - защита от коррозии.

Трещоточная рукоятка Ombra 281201 применяется для закручивания гаек с правосторонней и левосторонней резьбой.