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Трещоточная рукоятка OMBRA 281403 (1/4"DR, 48 зубцов)
5.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещоточная рукоятка OMBRA 281403 (1/4"DR, 48 зубцов)
    Арт. ombratools_7895
    5.0
    1
    Трещоточная рукоятка OMBRA 281403 (1/4"DR, 48 зубцов)
    Трещоточная рукоятка OMBRA 281403 (1/4"DR, 48 зубцов)
      Трещоточная рукоятка OMBRA 281403 (1/4"DR, 48 зубцов)
      Трещоточная рукоятка OMBRA 281403 (1/4"DR, 48 зубцов)

      Трещоточная рукоятка OMBRA 281403 (1/4"DR, 48 зубцов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_7895
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Длина, мм
      		140
      Количество зубьев, шт
      		48
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещоточная рукоятка Ombra 1/4"DR, 48 зубцов 281403 позволяет с легкостью закручивать гайки.

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной, оригинальной двухкомпонентной бензомаслостойкой рукояткой, обеспечивающей надежный захват инструмента при работе. 
        • Изделие соответствует требованиям ГОСТ 22402-77. 
        • Зеркальное хромоникелевое покрытие. 
        • Храповое колесо в 48 зубца, обеспечивающее 7.5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантирует большой запас прочности при высоком крутящем моменте. 
        • Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует насадку на приводе.