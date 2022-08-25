Трещоточная рукоятка OMBRA 281403 (1/4"DR, 48 зубцов)
Арт. ombratools_7895
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|140
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Количество зубьев, шт
|48
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещоточная рукоятка Ombra 1/4"DR, 48 зубцов 281403 позволяет с легкостью закручивать гайки.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной, оригинальной двухкомпонентной бензомаслостойкой рукояткой, обеспечивающей надежный захват инструмента при работе.
- Изделие соответствует требованиям ГОСТ 22402-77.
- Зеркальное хромоникелевое покрытие.
- Храповое колесо в 48 зубца, обеспечивающее 7.5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантирует большой запас прочности при высоком крутящем моменте.
- Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует насадку на приводе.