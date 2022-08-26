Трещоточная рукоятка телескопическая Jonnesway, 1/2"DR, 72 зуба, R5104
Арт. jonnesway_5236
Характеристики
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Производитель
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Количество зубьев, шт
|72
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Да
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
Описание товара:Телескопическая трещоточная рукоятка Jonnesway R5104 1/2"DR оснащена механизмом ступенчатой фиксации. Используется при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем направления вращения и телескопическим удлинителем, позволяющим пошагово изменять длину рукоятки от 300 до 440 мм с шагом ~30 мм.
- Применяется при обслуживании нагруженных резьбовых соединений, снижая усилия оператора.
- Изделие снабжено композитной ручкой и имеет матовое хромоникелевое покрытие.
- Длительный срок применения при правильной эксплуатации.
- Удобная эргономичная ручка с отверстием для подвеса.