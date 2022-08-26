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Трещоточная рукоятка телескопическая Jonnesway, 1/2"DR, 72 зуба, R5104
5.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещоточная рукоятка телескопическая Jonnesway, 1/2"DR, 72 зуба, R5104
    Арт. jonnesway_5236
    5.0
    1

      Трещоточная рукоятка телескопическая Jonnesway, 1/2"DR, 72 зуба, R5104

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5236
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Количество зубьев, шт
      		72
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Да
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Телескопическая трещоточная рукоятка Jonnesway R5104 1/2"DR оснащена механизмом ступенчатой фиксации. Используется при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем направления вращения и телескопическим удлинителем, позволяющим пошагово изменять длину рукоятки от 300 до 440 мм с шагом ~30 мм. 
        • Применяется при обслуживании нагруженных резьбовых соединений, снижая усилия оператора. 
        • Изделие снабжено композитной ручкой и имеет матовое хромоникелевое покрытие. 
        • Длительный срок применения при правильной эксплуатации. 
        • Удобная эргономичная ручка с отверстием для подвеса.