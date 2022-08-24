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Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/2"DR, RH01245
5.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/2"DR, RH01245
    Арт. thorvik_8018
    5.0
    1
    Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/2"DR, RH01245
    Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/2"DR, RH01245
      Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/2"DR, RH01245
      Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/2"DR, RH01245

      Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/2"DR, RH01245

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8018
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Длина, мм
      		250
      Количество зубьев, шт
      		48
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещоточная рукоятка THORVIK RH01245 подойдет для совместного использования с торцевыми головками.

        Особенности и преимущества:

        • Рабочая часть с трещоткой на 48 зубцов оснащена флажковым переключателем. 
        • Головка выполнена из легированной хромованадиевой стали. 
        • Удобная двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке при длительном использовании.