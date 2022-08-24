Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/2"DR, RH01245
Арт. thorvik_8018
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|250
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Количество зубьев, шт
|48
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещоточная рукоятка THORVIK RH01245 подойдет для совместного использования с торцевыми головками.
Особенности и преимущества:
- Рабочая часть с трещоткой на 48 зубцов оснащена флажковым переключателем.
- Головка выполнена из легированной хромованадиевой стали.
- Удобная двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке при длительном использовании.