Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/4"DR, RH01445

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Рабочая часть обладает трещоткой с 48 зубцами и выполнена из прочной хром-ванадиевой стали.

Флажковый переключатель предназначен для смены направления вращения.

Хромоникелевое покрытие служит для защиты от коррозии.

Рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала.

Трещоточная рукоятка THORVIK RH01445 - это удобный инструмент для работы с торцевыми головками.