Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/4"DR, RH01445
Арт. thorvik_8017
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|150
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Количество зубьев, шт
|48
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещоточная рукоятка THORVIK RH01445 - это удобный инструмент для работы с торцевыми головками.
Особенности и преимущества:
- Рабочая часть обладает трещоткой с 48 зубцами и выполнена из прочной хром-ванадиевой стали.
- Флажковый переключатель предназначен для смены направления вращения.
- Хромоникелевое покрытие служит для защиты от коррозии.
- Рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала.