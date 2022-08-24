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Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/4"DR, RH01445
5.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/4"DR, RH01445
    Арт. thorvik_8017
    5.0
    1

      Трещоточная рукоятка Thorvik, 1/4"DR, RH01445

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8017
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Длина, мм
      		150
      Количество зубьев, шт
      		48
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещоточная рукоятка THORVIK RH01445 - это удобный инструмент для работы с торцевыми головками.

        Особенности и преимущества:

        • Рабочая часть обладает трещоткой с 48 зубцами и выполнена из прочной хром-ванадиевой стали. 
        • Флажковый переключатель предназначен для смены направления вращения. 
        • Хромоникелевое покрытие служит для защиты от коррозии. 
        • Рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала.